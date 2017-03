Pide respetar contrato del Estadio León

GERARDO CHOLICO Publicada el

El ingeniero Carlos Velázquez Villalpando gran promotor del fútbol profesional de la región ante los últimos acontecimientos que se han suscitado sobre la propiedad del estadio León que no se sabe a ciencia cierta quien será el nuevo o nuevos dueños, caso concreto Roberto Zermeño contra Ayuntamiento de León.



Como cualquier palcohabiente el ingeniero Carlos Velázquez originario de esta ciudad y quien fue ex presidente municipal de San Francisco del Rincón opina en base a su experiencia como directivo que fue del Club León en décadas anteriores afirma que los palcohabientes de los Pueblos del Rincón que se consideran como más de mil aproximadamente entre San Francisco, Purísima y Cd. Manuel Doblado no deben tener miedo a perder los derechos de su platea o palco ya que es un contrato que tiene vigencia por 99 años y que se debe de respetar.



.¿Cual sería el futuro de los palcohabientes y platehabientes en caso de que Roberto Zermeño sea legalmente el dueño del estadio?



. Lo gane o no lo gane el pleito legal, los que tienen palcos y plateas en el estadio León le siguen perteneciendo sus derechos de tenerlos, no lo pierden, el contrato es muy claro, habla del estadio, no habla de la persona, sea quien sea, así cambió de directiva hace muchos años, el contrato dice muy claramente que por 99 años esta la concesión de plateas y de palcos.



El estadio León va a seguir siendo, creo que no hay que tener miedo el contrato se tiene que respetar sea quien sea el dueño o sea quien se quede con el estadio”

.La afición de los Pueblos del Rincón, tiene zozobra por el futuro de las plateas y palcos que tienen en el estadio León, cual sería su comentario.



. Creo que lo mejor fue un error de las autoridades en su momento porque el estadio León, yo lo considero que es del pueblo, de la gente, yo recuerdo cuando estaba chico por allá por los 60´s, el estadio se inauguró en 1966 todos sabemos de donde salió si mal no recuerdo el gobernador de aquel tiempo fue Torres Landa también fueron las instalaciones de la feria actual a un lado del estadio León.



Creo que recordamos un poco el tiempo atrás y vemos de donde salió el estadio sigue siendo del pueblo de León, del municipio que en su momento se haya aprovechado la situación de una nueva sociedad o no se que hayan hecho pero se “durmieron” las autoridades por eso esta el pleito pero realmente no debería de haber esta situación, no sé en este tiempo como se construyó pero ni un servidor ni Roberto Zermeño ni nadie estaba cuando se construyó el estadio, no se de donde salió ahora que quien es dueño y quien no.

. No quiero meterme en otras cosas en decir en donde estuvo la falla pero creo que las autoridades en su momento, vuelvo a repetir se durmieron en sus laureles a mi no me corresponde decirlo”.



Me duele porque yo estuve allí como directivo del equipo León a mí me ha gustado el fútbol desde pequeño, desde ver aquí en San Francisco en la desaparecida Zona Centro yo soñaba con tener equipo de fútbol, cuando tuve el equipo Sombrereros de Tercera División en 1984 dije, bueno, ya se me realizó mi sueño, luego se me aparece una oportunidad de entrar a Primera División cuando el equipo León estaba en segunda y ascendió en ese entonces estábamos “Cheo”, Ramón Márquez y un servidor, después entra Roberto Zermeño, después de dieron las situaciones él se queda con el equipo, llegó a ser campeón el León en primera división en una final contra Puebla, creo que cuando ascendimos a Primera División era como un sueño, yo soñaba con estar en Tercera, Segunda y de repente aparecimos en Primera que bonitos momentos aquellos.



.¿Que es lo que esta pasando ahorita?



. “Creo que no debe de haber confusión está muy claro el asunto ojalá que esto lo gane el municipio, porque el estadio sigue siendo del pueblo, a lo mejor Zermeño hizo todo lo legalmente para tenerlo por eso lo está haciendo, pero, no debería de haberlo hecho”.

.¿Cual es su opinión sobre el desempeño de la directiva de los Martínez –Club Pachuca- en el equipo leonés?



. “Creo que los señores Martínez han invertido bien en el fútbol, prueba de ello es que lo ascendieron en una lucha por 10 años que no lo podían ascender, llegaron ellos y lo hicieron, tienen sus méritos, también hay que reconocer que aquí en las oficinas le invirtieron, butacas en el estadio, lo tienen pintado creo que la han metido dinero al estadio, invertido y también al equipo, no todo el tiempo se es líder y campeón, ahorita andan en el último lugar, pero eso es pasajero, en mi punto de vista, traen muy buen equipo y lo demostró contra América y pudieron haberle ganado, León trae gente de mucha calidad, desde portero, titulares y los que están en la banca, hay que reconocerles lo que hay hecho, eso de que podrían jugar en Irapuato u otro lugar me imagino que eso sería cuando exista algún veto o castigo o en un dado caso de que la situación se pusiera muy difícil, hay que reconocer que la afición responde y eso es por años”

.Podría haber un nuevo Estadio León.



. A mi si me gustaría que hubiera, así lo ha hecho Monterrey, Guadalajara, una ciudad como Monterrey ya se lo merecía, el estadio León siento que ya le quedó “chico” para la afición, porque no nada más viene gente de León, viene de Celaya, Salamanca, los Altos de Jalisco etc.



Creo que ya la ciudad de León se merece un estadio con más aforo, hay partidos que si el equipo mantuviera un nivel de primeros lugares, siempre se queda mucha gente afuera y muchos con ganas de ir, no es lo mismo ver un partido de fútbol en televisión que en vivo, se los digo porque por años he ido al estadio, de alguna manera reconozco que es mi equipo favorito yo pasé por allí, siento aparte del equipo de los Brujos de San Pancho, repito, la ciudad se merece un estadio nuevo.



El dato: Independientemente del futuro del recinto esmeralda, el privilegio de plateas y de palcos es de 99 años.