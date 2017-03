A falta de acciones, pretextos

JOSÉ MA. FONSECA ROMERO Publicada el

Nuevamente, en la semana que acaba de concluir, nuestra ciudad se tiño de rojo con más ejecuciones, parece ser que ya les hallaron la medida a las autoridades y no hay quién pueda controlar la violencia que se vive hoy en día. Yo creo que el encargado de despacho ya demostró que no está capacitado para ocupar tan importante puesto, como es la de cuidar la seguridad de todos los francorrinconenses. Aunque el presidente se empeñe en decir que estos delitos no son de su jurisdicción y pasa la bolita a otras instancias. Señores, los trabajos de prevención son responsabilidad de la Policía Municipal, y en ese rubro de verdad no se ve ninguna “acción” efectiva y contundente.



Seguimos viendo a jovenzuelos haciendo de las suyas y en muchos de los casos hasta consumiendo drogas en plena vía pública. Si bien es cierto que los padres tenemos una gran responsabilidad en educar y controlar a nuestros hijos, ya una vez en la calle corresponde a la autoridad ponerlos en orden; el fraccionamiento San Miguel, La Purísima Concepción y El Llano, son sólo algunos ejemplos muy palpables de zonas conflictivas en nuestra ciudad.



Pero también juegan un papel muy importante otras dependencias de la administración pública, por ejemplo; Servicios Públicos Municipales, y usted me preguntará ¿Por qué? Si tenemos calles oscuras y en penumbra seguramente el nivel de inseguridad aumentará, porque esto lo aprovechan los jóvenes y algunos no tan jóvenes para consumir bebidas alcohólicas y algún otro tipo de droga, y una vez “en ambiente” pues hacen de las suyas, sin que haya alguna autoridad que los controle.



Me podrán argumentar que no hay presupuesto para hacer este tipo de mejoras en nuestra ciudad y entonces yo les diré que deben de usar los conocimientos que se supone que poseen todos y cada uno de los directores de área, para ver de dónde pueden obtener dichos recursos, a nivel estatal, federal y hasta internacional.



Les daré dos ejemplos de ciudades que han sabido hacer las gestiones necesarias para obtener más recursos: uno es la ciudad de León y la otra es Aguascalientes, esta última es digna de estudiarse a fondo, porque el nivel de organización es envidiable en el buen sentido de la palabra.



Seguimos viendo una ciudad sucia y en penumbras, no vemos esa chispa que nos de la esperanza de que las cosas van a cambiar en un corto plazo, las obras de pavimentación que se están haciendo, recordemos vienen etiquetadas de Gobierno del Estado.



Recordemos también que el año venidero es año electoral y hay que aprovechar lo que queda de este año para hacer bien las cosas, porque esto se pagará seguramente en las urnas el próximo año, me atrevería a pronosticar que en el municipio de San Francisco, el PAN no repite en la Presidencia Municipal, sobre todo por el nivel de descalificación e insatisfacción que se oye entre la gente acerca de la presente administración.



Menuda misión tendrá el presidente del Comité Municipal del PAN y actual secretario del Ayuntamiento que sólo se la pasa dando largas a los asuntos que debieran de ser de su incumbencia, en vista de las elecciones del próximo año.