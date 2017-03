Pemex en la orilla

Petróleos Mexicanos es un misterio en Guanajuato.



La última tragedia ocurrida en la refinería “Ing. Antonio M. Amor” de Salamanca dejó cinco muertes. Hubo visita, fotos, y lamentos por lo ocurrido, pero no compromisos para evitar que vuelva a ocurrir.



El miércoles se registró una explosión en la terminal de almacenamiento y distribución en las instalaciones de Pemex. Las causas todavía no se informan oficialmente, de los responsables, menos.



Lo que brinca a la vista es lo obsoleto de la refinería y la promesa incumplida de una reconfiguración.



Dos días después del accidente, el gobernador Miguel Márquez y el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, recorrieron las instalaciones y visitaron a las familias de los lesionados.



El mero mero de Pemex ni una palabra dijo sobre las condiciones actuales de la refinería y las otras del País que por años han sido olvidadas. Tampoco se sabe del avance que tiene la reconfiguración para la que se ha presumido una millonada de inversión.



Y de las múltiples denuncias por las descargas de Pemex al río Lerma lo mismo: silencio total.



Desde noviembre del año pasado Márquez denunció inversiones maquilladas en la planta.



“Te emocionan y al final del día no se ven reflejados; no se trata de hablar de malos manejos o desvíos, pero el año pasado se anunciaron más de cinco mil millones, estábamos muy contentos…ahora aparecen seis mil (para 2017). Y si el día de mañana van a ser objeto de un recorte, pues…”.



Y remató duro y directo: “Son 23 mil 500 millones que ya se deberían de haber invertido en la refinería. Y la pregunta es si realmente se han invertido”. De ese puyazo tampoco hubo respuestas.



Aunque por primera vez en la reunión de evaluación del Plan Salamanca -el 2 de febrero pasado- asistió el Director de Pemex, quien resaltó que las medidas correctivas en la refinería han logrado reducir a la mitad el promedio diario de emisiones de contaminantes. Además, en noviembre de 2016 iniciaron los trabajos con la planta de Cogeneración de la Comisión Federal de Electricidad para sacar de operación, de manera paulatina, tres calderas de alta presión y dos de media presión. Y que en aproximadamente un mes, o sea ya, la planta generaría energía y ayudará a eliminar las emisiones.



Se dijo entonces que el titular de Semarnat federal, Rafael Pacchiano, vendría pronto para informar en lo general de los avances y retos del Plan Salamanca 2016-2018, todavía está pendiente la visita.



El viernes también estuvieron en la planta de Pemex Salamanca el senador y líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps; Sergio Madrigal, director del Hospital de Pemex y el alcalde de Salamanca, Antonio Arredondo Muñoz.



Luego del recorrido las autoridades informaron lo que ya sabíamos: que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), la PGR y la Secretaría Federal del Trabajo, realizan investigación para conocer las causas de la explosión.



La prueba del desinterés con que se atiende el problema de Pemex en Salamanca, la dejó clara el impresentable Romero Deschamps cuando dijo que “todos los que nacemos morimos”. Como si los accidentes de trabajo en una refinería, sin conocer aún las causas, debieran ser parte del paisaje.



El Alcalde de Salamanca se reunió con el titular de la ASEA, Carlos de Regules, y le prometieron que un tercero realizará una investigación a fondo de lo sucedido y que el próximo martes estarán en RIAMA para una verificación y atender las prioridades de seguridad (que es para lo que están).



Ayer en Campeche el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y la alta plana de Pemex, celebraron el 79 aniversario de la Expropiación Petrolera. De la tragedia salmantina ya nadie se acordó.



Escudo, todo es reserva



El Gobierno de Guanajuato esconde del programa Escudo ¡¡hasta los resultados!!



Este contrato directo de renta de tecnología, pactado en diciembre del 2012 con conclusión en 2018, es una de las grandes incógnitas para los guanajuatenses.



La palabra Escudo ya no existe en los últimos informes del Gobernador, quien sale a su defensa recordando algunos de los casos que ha permitido esclarecer (como la muerte del joven jalisciense en el Festival Cervantino, o la del líder juvenil del PRI en Irapuato, y varios robos, asesinatos, y más).



Para Márquez la inversión funciona, y lo que falla es la estrategia de comunicación.



Por eso, con mayor razón, no se entiende que se reserven los resultados de este programa.



am solicitó a acceso a la información el pasado 6 de marzo el monto de lo que se ha erogado y falta por erogar de recursos público en el programa de seguridad Escudo. Y el reporte pormenorizado de los delitos prevenidos o esclarecidos, y los delincuentes detenidos gracias a la aplicación del programa Escudo, así como copia del contrato celebrado con la empresa Seguritech.



El único dato público que proporcionó la Secretaría de Seguridad Pública fue que el recurso ya pagado es de 2 mil 146 millones de pesos y el pendiente de invertir son 575 mil 964 pesos. De lo otro, nada.



Y así lo explican en respuesta del 16 de marzo: “Del resto de la información que se peticiona, no es posible proporcionársele. Esto de conformidad con el punto Primero del citado Acuerdo de Clasificación toda vez que se encuentra clasificada como reservada por un periodo de cinco años”.



La reserva vence hasta diciembre del 2017. Hoy no podemos saber para qué sirven 2 mil 700 millones.



Violencia, culpas



En San Francisco del Rincón, el alcalde Ysmael López despotricó contra las autoridades de Seguridad, desde la Procuraduría General, pasando por la Procu Estatal y Seguridad Pública, con respecto al incremento de los homicidios que se presentan en el municipio.



El punto de vista de López García fue compartido por muchas personas, no precisamente por los señalados; pero algunos ciudadanos coincidieron en el hecho de que las leyes y los ministerios públicos y otras instancias no hacen lo que les corresponde.



Tan así, que los mismos empresarios se unieron de alguna manera al tema y exigen que se resuelva el problema de la inseguridad que se vive en el municipio y en el estado.



Pero el tema no termina en el hecho de lo que se dijo, dado que las respuestas también tienen su acierto, el delegado de la PGR en Guanajuato, Jaime Porfirio García, señaló que Ysmael López debe atender primero la casa y designar a un Director de Seguridad capaz de atender la situación. Aunque, con la misma inmediatez que salió el Delegado a responder, se espera que actúe contra los malosos.



Aunque eso de la falta de un titular en Seguridad Municipal sí es problema de Ysmael, ya que sin un buen jefe policíaco no se puede esperar mucho, sobre todo tomando en cuenta las mismas palabras del Alcalde en el sentido de que los “polis” no estaban trabajando con los principios y valores de la corporación.



Para variar, con la depuración obligada de los malos elementos, el déficit de policías es serio.



Además de esto, a casi tres meses de la renuncia de Samuel Ugalde como director de Seguridad, es increíble que los resultados de las pruebas de control de confianza no llegan.



Finalmente este tema no es nuevo en el municipio, aunque sí la cantidad de homicidios que se han registrado. Lo malo es cuando las promesas sobrepasan la realidad, y en campaña fueron muchas en este sentido y la gente, lamentablemente para el Alcalde, no olvida.



Esperan a jornaleros



En días pasados se abrió la Casa del Jornalero, se espera que para esta temporada lleguen al menos 80 trabajadores. Más de la mitad son menores de edad. La casa quedó muy bien, y con esto se les brinda un espacio digno pero está pendiente el tema de la educación de los niños, que en su mayoría no hablan español, sino su lengua mixteca. Se explicó que habrá para ellos actividades de entretenimiento pero no clases, habrá que ver que los niños no terminen trabajando al lado de sus padres.