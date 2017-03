Motociclista sufre fractura en el pie tras choque

REDACCIÓN Publicada el

Un motociclista resultó lesionado tras impactar contra una camioneta en san Francisco del Rincón; fue trasladado al Hospital Comunitario.



El hombre, quien viajaba a bordo de su motocicleta sobre el bulevar Aquiles Serdán, fue impactado por una camioneta, a la altura de la colonia Santa María.



El percance se registró alrededor de las 9:15 de la mañana, aunque los primeros reportes al Sistema de Emergencias 911 se recibieron poco después.



Según testigos del accidente, la motocicleta salió de súbito, por lo que ambos conductores no lograron frenar, lo que provocó que el motociclista cayera y resultara con algunas lesiones y raspones, por lo que se solicitó la intervención de una unidad de Cruz Roja.



La falta de precaución de ambos conductores pudo ser la razón del percance, aunque las autoridades no dieron a conocer mayores detalles sobre el incidente.



Al lugar arribaron elementos Protección Civil, quienes recibieron el reporte; y minutos más tarde, los cuerpos de socorro de Cruz Roja, para brindar los primeros auxilios al motociclista.



Paramédicos se encargaron de Ángel, de 37 años de edad, quien resultó con fractura en el pie derecho, por lo que fue trasladado al Hospital Comunitario y posteriormente a una clínica particular.



La conductora de la camioneta Chevrolet Tracker, con placas GMB 64-57, permaneció en el lugar hasta que se le brindo atención a Ángel, aunque no se proporcionó información de la misma.



De acuerdo a los testigos, la conductora de la camioneta no se percató del momento en que el motociclista invadió el carril por el cual circulaba ella, lo que propició el choque, aunque no fue determinada la causa exacta del percance.