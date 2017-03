Provoca choque por no respetar señalamiento

REDACCIÓN Publicada el

El conductor de una camioneta violó las señales de tránsito y fue impactado por otra, en bulevar Aquiles Serdán, San Francisco del Rincón.



Fue alrededor de las 11:43 de la mañana, luego de que un conductor que iba de norte a sur a bordo de una camioneta Ford Ranger blanca, tipo pick up, sin placas, no respetara los señalamientos al dar una vuelta prohibida.



La Ford impactada por una camioneta de Chevrolet roja, que de igual forma iba sobre el bulevar, pero de sur a norte; y que llevaba preferencia, al estar el semáforo en verde.



Al impactar, un tripulante del vehículo rojo se golpeó contra el parabrisas, lo que le provocó varias lesiones.



Testigos inmediatamente lo reportaron el incidente al 911 y al lugar arribó Seguridad Ciudadana y, minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja, para brindar los primeros auxilios. Se notificó que José, de 24 años de edad, no ameritaba traslado, ya que presentó sólo golpes en el brazo.



Según testigos, se escuchó una pequeña explosión luego del impacto. Aparentemente, fue la bolsa de aire de la camioneta blanca.



Cabe mencionar que ambas camionetas sufrieron daños, por lo que sus respectivos conductores fueron llevados a la Dirección de Seguridad Ciudadana hasta determinar su responsabilidad en el percance.



Hasta el momento, las autoridades no han dado más información sobre los conductores.