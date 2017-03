Gozan justa Down

CARLOS CAMPOS Publicada el

Con la participación de aproximadamente 550 corredores, se realizó con éxito la segunda edición de la Carrera Down Celaya.



Ayer por la mañana sobre avenida las Torres, se llevó a cabo la segunda carrera de la Asociación Down Celaya, la cual se dedica a ayudar a niños con síndrome de down y tener una vida plena.



En esta ocasión y con motivo del día del Mundial del Down se llevó a cabo la segunda carrera, en donde la respuesta fue positiva.



Gladys Borrego, fundadora de Down Celaya comentó que para esta edición hubo una mejor respuesta y se notó en el número de participantes.



“Estuvo mejor que la del año pasado, nos cambiaron la zona y eso descontroló pero fue bueno, estuvieron más personas, el año pasado fueron 400 en total, ahora fueron 400 en carrera de adultos y 150 niños, tuvimos más apoyo de las organizaciones”, comentó.



A las 8 de la mañana salieron los corredores de los 5 y 10 kilómetros, seguidos de la caminata de 3 kilómetros, estuvieron en acción durante casi 2 horas, para darle paso a la carrera con causa.



En esta carrera, participantes del evento corrieron junto a niños de la Fundación y disfrutaron de algunos kilómetros con ellos. Al terminar las carreras infantiles se dieron a cabo.



“La gente siguió buscándonos, nos apoyaron muchas personas, estuvieron llamando y se dio una excelente respuesta y se notó en los últimos días de inscripción”, dijo.



Al final los organizadores agradecieron el apoyo de cada una de las personas y del staf que estuvo, participó el equipo de Pentatlón.