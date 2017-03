Les llega cara la luz

HÉCTOR MORALES | CORTAZAR, GTO Publicada el

Vecinos de la colonia Alameda y Cerrito Colorado, de Cortazar, denunciaron cobros excesivos del servicio de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pese a tener el servicio para casa habitación, incluso uno de los cobros llega casi a los 4,000 pesos.

A José Juan Huerta, de la colonia Alameda, en el último recibo a pagarse antes del 23 de marzo, le llegó una facturación de 3,910 pesos, situación que se le hace imposible debido a que tiene pocos aparatos electrónicos y sólo dos focos, por lo cual fue a exponer su problema ante CFE sin tener alguna solución.

“Ya es la segunda vez que me llega el cobro excesivo, primero me llegaba lo normal de 200, 400 pesos, me empezó a llegar de 1500 y ahorita me llegó casi de 4000 pesos; pues no es justo, porque es casa habitación. Me dijeron que checara mis electrodomésticos, la red de cables y todo está normal y sigue subiendo la luz”, indicó.

Y aunque tuvo respuesta de la CFE nadie le sabe resolver el problema y aunado a esto tendrá que pagar la cantidad para evitar que le corten el servicio.

“Ya lo hemos checado, he llevado electricistas y no hay nada, todo está bien”, agregó.

Le sube al triple

Misma situación acusa Jorge Guapo Merino de la colonia Cerrito Colorado quien paso de pagar 150 pesos por el servicio ahora tiene un corte de recibo superior a los 500 pesos, situación que dijo no es privativa de ellos sino que hay muchos más vecinos que sufren estos cobros altos.

“Para mí es la primera vez, antes pagábamos lo mínimo, ahorita me llegó de 500 y feria para mí es el primer mes que llega así; sabemos que a varios les llega lo doble. A la mayoría de la gente les está llegando así, nada más te dicen que tienes que pagar, si no se te corta”.