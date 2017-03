Urge tener hospital del IMSS

JONATHAN JUÁREZ Publicada el

La petición de la construcción del nuevo hospital del IMSS en Celaya, debe ser atendida por el gobierno federal, urgió la diputada federal panista, Adriana Elizarraraz Sandoval.



La legisladora celayense manifestó que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto debe de voltear a este municipio, pues se trata de una petición realizada desde hace varios años.



“Creo que ésta es una petición que se tiene que atender, desde el gobierno federal se tiene que priorizar. Hoy lastima ver que tenemos un gobierno federal insensible, que le gusta gastar y no cómo apoyar a los ciudadanos.



“Esta clínica del IMSS es una necesidad, no de hoy en día, es ya de años, que se ha venido peleando, pero falta esta parte federal”, comentó.



La diputada criticó que por posibles diferencias políticas, dada la diferencia de partidos entre estado y federación, sean los que atoren la construcción.



Por ello, agregó que se buscarán alianzas para concretar que la clínica llegue al municipio.



“Posiblemente los tintes políticos, los colores no ayudan. El hoy presidente de la República en campaña hizo la promesa de una clínica del IMSS en Irapuato, que hoy no es una realidad”, sostuvo.



“Es importante que la sociedad haga sentir esta necesidad”.