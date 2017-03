Vigilan Las Fuentes dos policías en bici

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

Dos elementos de la Policía Municipal, en bicicleta, fueron asignados para vigilar exclusivamente la avenida Las Fuentes con el objetivo de disminuir los delitos y dar seguridad a los comerciantes de la zona.



Así lo dio a conocer el director de la Policía Municipal, J. Santos Juárez Rocha toda vez que, a finales de febrero, comerciantes de avenida Las Fuentes entregaron un oficio al alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo para solicitar mayor atención en seguridad.



“Ya se tomó un acercamiento directamente con ellos, con los comerciantes, es un aproximado de 150 que conforman el gremio.



“Estamos trabajando muy de la mano, ya no se están ellos explicando la problemática, ya no la han dado a conocer, estamos llevando a cabo reuniones constantes.



“Se asignaron dos elementos en bicicleta que resguardan y refuerzan esta zona, exclusivamente lo que es la avenida Las Fuentes, para inhibir cualquier acto que se pueda presentar en este lugar”, explicó.



Robo al interior de vehículos y robo a transeúntes -dijo- es la mayor problemática que se presenta en la zona.



Añadió que la asignación de estos elementos fue de inicio y se estará analizando, en base a las reuniones que se tengan, si es o no suficiente para contener los delitos.