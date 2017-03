LA OLLA: El regreso de Ismael

Cuando terminó su trienio Ismael Pérez Ordaz aseguró que no volvería a la política. Eso lo dijo públicamente, pero esta semana quedó claro que está dentro una vez más. El miércoles, arropado por los representantes de múltiples organismos empresariales, rindió protesta como presidente de la Asociación del Empresariado Celayense, por el periodo de 2017-2019. En su primer discurso dijo que bajo su dirección, la Asociación impulsará la conclusión del Ferroférico, la creación de una clínica del IMSS y trabajará por mantener la unidad en el gremio, lo que no dijo fue que impulsará a Mauricio Usabiaga Díaz Barriga para que sea el próximo candidato a Alcalde.



Ese secreto se lo guardó para compartirlo con sus amigos a quienes reunió luego de la toma de protesta en las instalaciones de su empresa, Construcciones Menhir. Entre los presentes estuvieron Antonio Rodríguez, actual director de Desarrollo Social; la exregidora y prima del ex presidente Felipe Calderón, Dulce Gallego; David Orozco, actual director de Desarrollo Económico; la ex regidora Rebeca Lomelí; el actual director del Sistema Deportivo Celayense (SIDEC), Alejandro Arvizu, su exsecretario Particular; Alejandro Valdés, exdirector de Comunicación Social; su asistente Sol Miranda y Alexis Chávez ex funcionaria.



La gran mayoría destaca por estar involucrados en escándalos o en irregularidades señaladas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), como su sobrino y protegido David Orozco, quien gracias a su influencia no ha sido sancionado, ni lo será, por pagar una habitación con alberca en un motel de la Ciudad de México con recursos públicos; Alejandro Arvizu y su novia Alexis señalados por ser los principales vínculos en los moches, el escándalo que alcanzó relevancia nacional y Alejandro Valdés con varios señalamientos en la Auditoría Superior de la Federación.



Dicen los que saben que durante la reunión, Ismael les dejó claro que desde la Asociación del Empresariado buscarán impulsar a Mauricio porque están convencidos que los empresarios deben seguir colocando al mejor perfil posible, como lo hicieron con el propio Ismael y luego Ramón Lemus. A toda costa quieren evitar que el grupo encabezado por Rubí Laura López y José Rivera coloquen a Juan Carlos Guillén y aunque aseguran tener el respaldo del gobernador Miguel Márquez, todavía estaría por verse si este último apoyaría a Usabiaga o a alguno de sus compadres, ya sea a su preferido Paulo Bañuelos, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural o a la diputada local Elvira Paniagua.

Diego sigue en campaña



Para nadie es noticia que el secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez, ya anda encarrerado por la candidatura del PAN a la gubernatura. Por si esto fuera poco, hay voces que se encargan de empujarlo más para que llegue a su cometido. El viernes, el Secretario estuvo en la entrega de la Unidad Médica de la comunidad de Roque, en Celaya, donde el alcalde, Ramón Lemus, dedicó parte de su discurso a elogiarlo. “El secretario de Desarrollo Social y Humano anda para arriba y para abajo, no, no sé cómo le hizo para llegar. Hace un momento estaba en Rincón de Tamayo y venirse hasta acá, y no tiene helicóptero, es Espiri Gozález, mejor conocido como Diego Sinhué Rodríguez”, dijo. Y cómo no va a andar para arriba y para abajo, si sueña con sustituir a su jefe en el Palacio de Gobierno.

¿Y Torres Graciano?



E l senador panista Fernando Torres Graciano tiene olvidado Celaya; sus seguidores se quejan de falta de atención y apoyo, incluso aseguran que si el método de elección para elegir al próximo candidato a la gubernatura es por votación de los panistas, como lo ha sido en los últimos 18 años, no tendría la mínima posibilidad de hacerle frente a Diego Sinuhé.



En la pasada elección para el Comité Municipal del PAN, la planilla que el Senador apoyaba perdió frente a la oficial por poco margen y esa diferencia podría volverse una brecha muy importante y determinante en la elección del candidato a Gobernador en 2018. Si los más de 100 miembros activos liderados por Raymundo López apoyan a Diego Sinhué, dándole la espalda así al Senador, el delfín del gobernador tendría carro completo en Celaya. En los corredores del blanquiazul dicen que ya han visto a Raymundo en pláticas con Diego y cai casi ya hay acuerdo político.

¿Voltereta?



Aunque se alearon en las elecciones del Comité Municipal, se rumora que el grupo encabezado por José Rivera Carranza y su esposa Rubí Laura López, no está de acuerdo con algunas decisiones que ha tomado Diego Sinuhé y podrían darle la espalda. Entre las cosas que no ha estado de acuerdo Pepe Rivera es que su ahijado político, Juan Carlos Guillén, no ocupe la Presidencia del Comité del PAN en Celaya y se haya tenido que conformar con la Secretaría. Tampoco les gustó que no los apoyaron para que Rubí y Pepe integraran los consejos estatales y nacionales, con lo que rompieron con una larga racha de ser integrantes.

Alcaldes en campaña



El pasado martes por la mañana un grupo de alcaldes priistas se reunió en las instalaciones del hotel Casa Inn Veleros. Hasta ahí, todo bien.



La reunión de carácter privado parecía un encuentro de mera convivencia. Pero ocurrieron cosas extrañas: a la entrada del salón de la reunión había un logotipo del PRI con la leyenda: “Bienvenidos Partido Revolucionario Institucional”.



La pregunta es: ¿qué andaban haciendo los alcaldes en Celaya en una reunión convocada por el dirigente estatal del PRI, Santiago García?



Pero sobre todo: ¿por qué tratan asuntos de su partido en horarios en que tendrían que estar atendiendo a la ciudadanía de sus municipios?



Entre los asistentes se encontraba la alcaldesa de Santiago Maravatío, Laura López, y los alcaldes de Salvatierra, José Herlindo Velázquez; Ramiro González, de Tierra Blanca y José Villagrán, de Tarandacuao.



Cabe destacar que todos los anteriores son afines al grupo del senador, Gerardo Sánchez, es decir, como quien dice, le deben el cargo que tienen. Fuentes al interior del partido señalaron que al Senador no lo calienta ni el sol, luego de difundirse un video en el que aterriza en helicóptero en el estadio de Irapuato, donde le prometieron un evento con mil 500 acarreados y sólo le llevaron 80. Por ello, no descartan que al Senador ya le urge echar a andar su maquinaria electoral, respaldándose en sus súbditos, perdón, en los alcaldes.

Pemex en la orilla



Petróleos Mexicanos es un misterio en Guanajuato.



La última tragedia ocurrida en la refinería “Ing. Antonio M. Amor” de Salamanca dejó cinco muertes. Hubo visita, fotos, y lamentos por lo ocurrido, pero no compromisos para evitar que vuelva a ocurrir. El miércoles se registró una explosión en la terminal de almacenamiento y distribución en las instalaciones de Pemex. Las causas todavía no se informan oficialmente, de los responsables, menos. Lo que brinca a la vista es lo obsoleto de la refinería y la promesa incumplida de una reconfiguración.



Dos días después del accidente, el gobernador Miguel Márquez y el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, recorrieron las instalaciones y visitaron a las familias de los lesionados. El mero mero de Pemex ni una palabra dijo sobre las condiciones actuales de la refinería y las otras del País que por años han sido olvidadas. Tampoco se sabe del avance que tiene la reconfiguración para la que se ha presumido una millonada de inversión.



Y de las múltiples denuncias por las descargas de Pemex al río Lerma lo mismo: silencio total. Desde noviembre del año pasado Márquez denunció inversiones maquilladas en la planta.



“Te emocionan y al final del día no se ven reflejados; no se trata de hablar de malos manejos o desvíos, pero el año pasado se anunciaron más de cinco mil millones, estábamos muy contentos…ahora aparecen seis mil (para 2017). Y si el día de mañana van a ser objeto de un recorte, pues…”.



Y remató duro y directo: “Son 23 mil 500 millones que ya se deberían de haber invertido en la refinería. Y la pregunta es si realmente se han invertido”. De ese puyazo tampoco hubo respuestas.



Aunque por primera vez en la reunión de evaluación del Plan Salamanca -el 2 de febrero pasado- asistió el Director de Pemex, quien resaltó que las medidas correctivas en la refinería han logrado reducir a la mitad el promedio diario de emisiones de contaminantes. Además, en noviembre de 2016 iniciaron los trabajos con la planta de Cogeneración de la Comisión Federal de Electricidad para sacar de operación, de manera paulatina, tres calderas de alta presión y dos de media presión. Y que en aproximadamente un mes, o sea ya, la planta generaría energía y ayudará a eliminar las emisiones.



Se dijo entonces que el titular de Semarnat federal, Rafael Pacchiano, vendría pronto para informar en lo general de los avances y retos del Plan Salamanca 2016-2018, todavía está pendiente la visita.



El viernes también estuvieron en la planta de Pemex Salamanca el senador y líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps; Sergio Madrigal, director del Hospital de Pemex y el alcalde de Salamanca, Antonio Arredondo Muñoz. Luego del recorrido las autoridades informaron lo que ya sabíamos: que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), la PGR y la Secretaría Federal del Trabajo, realizan investigación para conocer las causas de la explosión.



La prueba del desinterés con que se atiende el problema de Pemex en Salamanca, la dejó clara el impresentable Romero Deschamps cuando dijo que “todos los que nacemos morimos”. Como si los accidentes de trabajo en una refinería, sin conocer aún las causas, debieran ser parte del paisaje. El Alcalde de Salamanca se reunió con el titular de la ASEA, Carlos de Regules, y le prometieron que un tercero realizará una investigación a fondo de lo sucedido y que el próximo martes estarán en RIAMA para una verificación y atender las prioridades de seguridad (que es para lo que están).



Ayer en Campeche el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y la alta plana de Pemex, celebraron el 79 aniversario de la Expropiación Petrolera. De la tragedia salmantina ya nadie se acordó.

Escudo, todo es reserva



El Gobierno de Guanajuato esconde del programa Escudo ¡¡hasta los resultados!!



Este contrato directo de renta de tecnología, pactado en diciembre del 2012 con conclusión en 2018, es una de las grandes incógnitas para los guanajuatenses. La palabra Escudo ya no existe en los últimos informes del Gobernador, quien sale a su defensa recordando algunos de los casos que ha permitido esclarecer (como la muerte del joven jalisciense en el Festival Cervantino, o la del líder juvenil del PRI en Irapuato, y varios robos, asesinatos, y más).



Para el gobernador Miguel Márquez la inversión funciona, y lo que falla es la estrategia de comunicación. Por eso, con mayor razón, no se entiende que se reserven los resultados de este programa. am solicitó a acceso a la información el pasado 6 de marzo el monto de lo que se ha erogado y falta por erogar de recursos público en el programa de seguridad Escudo. Y el reporte pormenorizado de los delitos prevenidos o esclarecidos, y los delincuentes detenidos gracias a la aplicación del programa Escudo, así como copia del contrato celebrado con la empresa Seguritech.



El único dato público que proporcionó la Secretaría de Seguridad Pública fue que el recurso ya pagado es de 2 mil 146 millones de pesos y el pendiente de invertir son 575 mil 964 pesos. De lo otro, nada. Y así lo explican en respuesta del 16 de marzo: “Del resto de la información que se peticiona, no es posible proporcionársele. Esto de conformidad con el punto Primero del citado Acuerdo de Clasificación toda vez que se encuentra clasificada como reservada por un periodo de cinco años”.



La reserva vence hasta diciembre del 2017. Hoy no podemos saber para qué sirven 2 mil 700 millones.