ADOLFO MANRÍQUEZ MÉNDEZ | OPINIÓN Publicada el

Así están las cosas en el mundo: se dice una cosa y se hace otra.



Empecemos por la inseguridad.



Los ciudadanos de bien aplaudimos la intervención de nuestro glorioso ejército en las tareas de seguridad pública. Los malos protestan porque con el ejército no se juega.



Con la policía sí, pues en muchos casos, hay malos infiltrados y son los que avisan cuándo se llevará a cabo un operativo.



Además, ha habido casos en los que la vida que lleva un policía no corresponde a su bajísimo salario. Su S.S (seguro servidor) siempre ha propuesto se dé a los elementos, un buen sueldo y una vivienda digna, ya que muchos viven junto a reconocidos pandilleros o vendedores de droga. La ciudadanía no puede exigirle que arriesguen su vida o a su familia por un poco salario.



Y las autoridades-de todo nivel- dicen sí… pero no lo hacen.



¡Y los funcionarios! ¡Ah pá pretextos! “Hay estados peores.”



“Ha bajado el número de denuncias” ... pues sí, porque la ciudadanía se cansa de ver cómo el delincuente sale libre ante jueces timoratos o ministerios públicos que se la llevan fácil... para qué meterse en problemas…



¡Basta! Ante la nula acción policiaca, el ejército es la salvación.



Y otros tontos dicen: ese no es el papel del ejercito…



Entonces, ¿tenemos qué pelear con alguien?¡claro que no!



El extraño enemigo es el delincuente, ese al que protegen los “deshechos humanos”, observen cómo sólo los comunistas, de izquierda, pseudo intelectuales, rojillos, zoocialistas, etc., son los que no quieren que el ejército patrulle las calles. Yo sí, y Ud., amable lector, si es ciudadano de bien.



Otro tema: los gobernadores y su corrupción. Sí daremos información de las TRANZA...cciones, pero no ahorita. Será hasta dentro de 6, 12 ó 20 años…



Sí, pero no ¿ya para qué acusar a Oliva de la “presunta” compraventa de los terrenos para la refinería, si el derecho ciudadano y las laxas leyes ya caducaron?



¿Y los de Toyota en Apaseo? ¡Quién carámbas es el responsable!



Y la insulina China.. se tapan unos con otros. Y si llegara a darse el caso que, sí se abriera proceso, pá eso está el compadre magistrado, el juez de la causa, o el MP, ¡pura tranza! Si... pero no.



¿Y Trump? igual, que si le ayudaron los Putin... pero no se puede probar nada, yo creo que eso es un “compló” para tenerlo amenazado. Trump, por su signo géminis, es voluble.



Sí hará algunas cosas, pero no las que el ciudadano quisiera.



¿y la ONU? No hace nada para detener la invasión judía en Palestina y en la franja de Gaza... tú ciudadano, no seas indiferente, ¿Qué tal si Trump quiere apoderarse de lo que Juárez le vendió a EU? y que el senado americano rechazó? Sí, pero no. Por favor vea los tratados McLane-Ocampo…