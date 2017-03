Encuentran cadáver

REDACCIÓN Publicada el

Con varias heridas ocasionadas con un arma blanca, un joven fue localizado asesinado a un lado de la carretera que lleva hacia la comunidad de Juan Martín en Celaya.



Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida, aunque al parecer ya habían acudido a reconocerlo unas personas que dijeron ser sus familiares.



Los hechos fueron reportados a las 7:40 de la mañana de ayer, en la carretera estatal que lleva de La Luz a Juan Martín, a la altura de donde se construye un puente elevado.



Al acudir elementos de la Policía Municipal, localizaron entre unos pastizales y debajo de un árbol, el cuerpo de un hombre tirado boca arriba, el cual a simple vista se le apreciaban huellas de violencia.



A pesar de que pidieron el apoyo de paramédicos para que revisaran sus signos vitales, el hombre ya había muerto al menos dos horas antes.



El fallecido aparentaba tener de entre 20 a 25 años, de tez morena clara, complexión media, vestía una playera blanca, un pantalón de vestir guinda y un par de zapatos negros.



Según habitantes de la zona, el cadáver fue descubierto cuando comenzó a amanecer, luego de que unas personas que pasaban por ahí lo encontraron y dieron aviso a la central de emergencias.



“Desde en la mañana un señor que pasó por aquí lo vio tirado y pues el muchacho ya no se movía, después empezaron a llegar todas las patrullas y ya no dejaron acercarse, yo no lo reconozco que sea de aquí”, dijo un vecino de Juan Martín.



Por el suceso, elementos de la Policía Municipal y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) acordonaron el área y cerraron el carril de circulación que lleva hacia la comunidad de La Luz.



Los reportes señalan que por el estado en el que el cuerpo fue encontrado, se presume que murió durante la madrugada y que fue aventado en el lugar por los responsables.



Luego de que peritos especialistas recabaron los indicios, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para su autopsia y de manera preliminar se informó que tenía diversas lesiones con arma blanca en pecho y estómago.



De forma extra oficial se estableció que el occiso contaba con 23 años y la última vez que lo vieron con vida fue el sábado, cuando salió a ingerir bebidas embriagantes con algunas personas, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades.