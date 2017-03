Desata polémica Sodi con 'a mí me faltó jinete'

EL UNIVERSAL Publicada el

Un video que la cantante Amandititita compartió en su cuenta de Instagram desató comentarios sobre el estatus de la relación entre la actriz Camila Sodi y el futbolista Javier “Chicharito” Hernández.



Sodi hizo “lip sync” de la canción de Alicia Villarreal, “Te quedó grande la yegua”.



En el clip se escucha el fragmento “te quedó grande la yegua y a mí me faltó jinete”.



De inmediato se desataron especulaciones sobre si Sodi estaba dedicando el tema al “Chicharito”, con quien fue captada muy cariñosa en París el pasado mes de febrero.



La semana pasada, durante la presentación de la obra teatral “El otro lado de la cama”, Camila Sodi fue cuestionada acerca de su relación con el futbolista.



Sodi se disculpó con el resto del elenco y dijo que no hablaba de su vida privada.



Tras la difusión de las fotografías entre la actriz y el deportista, Lucía Villalón – la ex de “Chicharito”- comentó que estaba dolida por la deslealtad de él.