La postura del medio donde trabajó el periodista que robó a Tom Brady

La empresa emite un comunicado donde mencioná qué pasó con el periodista involucrado presuntamente con el robo del jersey de Tom Brady.

1. En fecha 14 de marzo de 2017, aproximadamente a las 20:30 hrs, el C. Martín Mauricio Ortega Camberos, se presentó en las oficinas corporativas de la OEM a presentar su renuncia al cargo de Director del periódico La Prensa, argumentando motivos de carácter personal.



Señala el primer punto de la empresa periodística, y en el segundo punto dice que la renuncia le fue aceptada porque Mauricio Ortega atravesaba momentos difíciles, relacionados con la salud de familiares cercanos.



La empresa señala que los tomó por sorpresa la noticia de la conducta de su ex directivo, luego de que cubriera el 5 de febrero de este año el Super Bowl.



En el boletín se señala que, en caso de ser cierto, reprueba la conducta de su ex directivo, quien aprovechando el cargo que desempeño, para obtener la acreditación y presentarse en el campo de juego, conferencias y probablemente a otras áreas del NRG Stadium.



También se asegura que los directivos no tuvieron conocimiento de la investigación, pues ni la autoridad local o federal contactaron a la empresa, por lo que solicitarán información para, en caso de ser procedente, iniciar acciones legales.



Para finalizar, el medio de comunicación señala que aún con la veracidad de los hechos, porque se trata de probables actos, ofrece una disculpa pública a los lectores y sociedad mexicana.