Un ex directivo de un medio mexicano, el que robó a Tom Brady

Luego de que el FBI dio a conocer que recuperó el jersey que le robaron al jugador de los Patriotas, Tom Brady, un medio mexicano indicó que uno de sus ex trabajadores está involucrado.



Según la Prensa, el medio mexicano, indicó que quien estaría involucrado es un ex directivo de ese medio, aunque no dio detalles.

Nos informan que el involucrado en el caso de los jersey´s robados de #TomBrady es el exdirector de @laprensaoem en breve un comunicado. — LA PRENSA (@laprensaoem) March 20, 2017

Sin embargo, según El Universal, ha trascendido que presuntamente fue Mauricio Ortega, ex director del diario mexicano.



La NFL este lunes identificó solamente al indiciado como miembro de la prensa internacional, sin revelar nombres.