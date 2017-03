Adelantan festejo por Día del Síndrome de Down

FRANCISCA ZARAGOZA | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Como parte de los festejos por el Día Internacional de Síndrome de Down, que se celebra este 21 de marzo, ayer, en la plaza Expiatorio, algunas familias se dieron cita en una convivencia llena de actividades.



Claudia Rincón Verdín, organizadora de la feria independiente; el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la asociación Integración Valoración y Bienestar Infantil (IVBI) unieron esfuerzos para llevar a cabo el evento.



El objetivo fue la unión y la convivencia familiar, así como informar de las diversas formas de inclusión, estimulación temprana y asesoría para realizar trámites en pro de las personas con Síndrome de Down.



“El chiste es salir un rato de lo cotidiano y compartir en familia, es lo máximo”, comentó Perla Vázquez, madre de familia.



Paseos en bicicleta, pinta caritas, payasos, retas de basquetbol, futbol y zumba fueron algunas de las actividades, que comenzaron desde las 10:00 de la mañana y concluyeron a las 2:00 de la tarde, para dar paso a los expositores de la feria independiente.



“No sólo se trata de los niños con Down, sino la convivencia es para todos y cualquier capacidad diferente”, comentó Claudia Rincón.