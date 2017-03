Ahoga muérdago al Parque Metropolitano

VANIA JARAMILLO Publicada el

Más de 3 millones de pesos requeriría el Parque Metropolitano para poder exterminar la plaga de muérdago que a la fecha ha infectado a más de 3 mil árboles.

La regidora y consejera del Parque Metropolitano, Beatriz Yamamoto Cázarez, señaló que el tema ya fue abordado en las reuniones con el consejo, pues además de carecer del recurso, falta personal.

"El consejo está realmente preocupado, el director de Gestión Ambiental, también. Es un tema muy delicado el del muérdago, y no sólo en el Metropolitano, en toda la ciudad hay plaga. El director de Gestión Ambiental ha demostrado su alta preocupación por esta situación del muérdago en los árboles. No hay los podadores especializados necesarios, no hay equipo necesario. Nos está ahogando esta plaga", manifestó la regidora.

Por ahora, están a la espera de ver de dónde podrían obtener el recurso; por ejemplo, en el concepto de entradas que obtuvieron del pasado Festival Internacional del Globo (FIG).

"En el Parque Metropolitano, hablamos de 3 mil, aproximadamente, árboles enfermos y para esto estamos hablando de un recurso de 3 ó 4 millones de pesos, que tendríamos que buscar la forma de hacernos de esos recursos, viendo si un proyecto es viable de ejecutarse", agregó Yamamoto Cázarez.

De otra forma, buscarán recursos alternos o convenios fuera de la cuenta del propio parque, ya que con los ingresos, más el mantenimiento de las instalaciones, que cuesta más de 2 millones de pesos, no alcanzaría para terminar con la plaga.