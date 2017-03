Desatiende a pacientes por plancharse cabello

CARMEN TORRES Publicada el

Una asistente médico de la clínica T48 de Maternidad, del IMSS, fue grabada mientras se planchaba el cabello en horas laborales. Las imágenes han sido compartidas en redes sociales, donde derechohabientes piden su destitución y supervisión del personal.

El viernes pasado, Jesús Ochoa llevó a su esposa a la clínica T48, a su revisión mensual, pero la asistente médico, que debía atenderlos, se la pasaba planchando el cabello en el consultorio, en horario laboral y con varias personas en espera.

"Ojalá que este video pueda llegar a sus superiores. No es posible que vayan mujeres casi casi pariendo a sus bebés y personal, como esta señora, se la pase arreglándose el cabello. Es imposible que alguien así, que se ve que no le gusta su trabajo, que no está capacitado, que no puede hacerse cargo, simplemente esté ganando dinero para arreglarse y peinarse en su trabajo", dijo.

A su queja se sumaron las de otras personas, quienes aseguraron que no es la primera vez que la asistente médico se arregla el cabello, en vez de atender a los derechohabientes

"Faltaban 10 para las 11 de la mañana, era temprano, y el genio de esta señora tampoco es el adecuado, no quería responder a nada y opté por grabarla en lo que acomodaba los papeles de mi esposa para que vieran que no miento.

"Quisiera hacerle llegar este video a los jefes de la 48, porque aparte de que ahí se atienden a puras embarazadas, no es posible que gente así esté a cargo de la salud de bebés que vienen en camino", concluyó.