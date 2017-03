Modernizan Ecobulevar, pero siguen accidentes

JESÚS GARCÍA Publicada el

La rehabilitación de la carretera León-San Francisco del Rincón, ahora conocida como Ecobulevar, no ha frenado los accidentes automovilísticos en esta vialidad desde que terminó su modernización en marzo de 2015.



De acuerdo a una solicitud de información realizada por am el 7 de marzo, se pudo conocer que el rango de accidentes se mantuvo entre 19 y 29 eventos por año.



En el periodo de tiempo comprendido entre 2010 al 2016 se registraron 134 accidentes de táansito en el Ecobulevar, en promedio 19.1 cada año. De esta cantidad 21 se presentaron cuando ya habían sido terminadas las obras de modernización.



Sin embargo, el hecho de que se haya ampliado de dos a tres carriles cada cuerpo vial, no ha sido factor para que los accidentes se reduzcan en forma considerable, según datos que arrojan las estadísticas oficiales.



Sólo durante el 2015, que fue el segundo año durante el cual se llevaron a cabo las obras de modernización, se registró una baja importante, debido a que sólo hubo cinco eventos registrados.



El Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, informó sobre el número de accidentes ocurridos en el periodo de tiempo mencionado, además de las fechas y los tramos en que sucedieron los percances, aunque no se dio a conocer cuántos fueron fatales.



Sin embargo, sí hay tramos donde las incidencias han disminuido en comparación con años anteriores en que era considera una carretera para conectar a León con los municipios de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón.



Los datos fueron obtenidos por medio del Registro Estatal de Antecedentes de Tránsito (REAT) y del Sistema Integral de Tránsito y Transporte del Estado de Guanajuato (SITTEG), con datos recabados por la Policía Estatal de Caminos.



La modernización de la carretera por donde circulan 26 mil vehículos diarios comenzó en abril del 2014 y se terminó en mayo del 2015, destinándose una inversión de 234 millones de pesos.



El gobernador de Guanajuato Miguel Márquez Márquez, declaró al inicio de las obras que uno los objetivos de modernizar la vialidad era disminuir los accidentes automovilísticos.



Sin embargo, el número promedio de percances se ha mantenido.



En una entrevista en septiembre del 2013, el mandatario declaró que era urgente realizar la obra porque era la vialidad más transitada y peligrosa de la entidad, debido a que formaba parte de la Zona Metropolitana de León y los municipios del Rincón.



Por casi 30 años años esta vialidad operó con dos carriles de circulación en cada cuerpo vial, con la modernización ahora son tres, además de banquetas y espacios para camiones de transporte público.

Tramos peligrosos

El mayor número de accidentes registrado entre 2010 y 2016 sobre la vialidad ocurrieron en el tramo comprendido entre la empresa Wyny S.A. de C.V. y el Fraccionamiento Villas de San Fernando, con 33 percances, lo que representa 24.63 % del total.



Es decir, una cuarta parte de los accidentes se registran en ese punto donde solo existen dos curvas que no son prolongadas, así como el acceso a la comunidad Buenavista, de Purísima del Rincón.



Pero también se localizan al menos otras cinco empresas, un motel, una granja y una tienda Oxxo, así como caminos de terracería para campos de cultivos.



Los accidentes de este tramo se dieron entre 2010 y el 2015, quedando fuera el 2016 donde no hubo una sola incidencia. El 2011 fue el año con más accidentes en este tramo, con 10 casos.



El segundo tramo con más eventos se ubica entre el puente de la autopista León-Aguascalientes y el Módulo 4 de la Policía Estatal de Caminos, en el cual se registraron 25 accidentes del 2010 al 2013, mientras que en los siguientes años no se presentó alguno.



De igual manera el tercer lugar lo ocupó el tramo entre el Fraccionamiento Villas de San Fernando y el Distribuidor Vial de San Francisco del Rincón, localizado sobre las vías del ferrocarril y en los límites con los municipios de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón.



Dentro de este punto se presentaron 23 percances, de los cuales 8 fueron en 2013, otros 13 en 2014 y dos más en 2016.



Y en cuarto sitio se ubicó el punto frente al mismo fraccionamiento Villas de San Fernando con 10 accidentes del periodo del 2010 al 2013, sin presentarse ninguno del 2014 al 2016.



Sumando los percances de los tres tramos que están entre la empresa Wyny y el Distribuidor Vial de San Francisco del Rincón da una cifra de 66 accidentes durante este periodo de tiempo, es decir, el 49.25 % de incidentes se presentaron en una distancia de 2.8 kilómetros aproximadamente.



Con el resultado de las estadísticas entregadas por el Instituto de Movilidad, se podría considerar que el tramo entre Wyny y el Distribuidor Vial es el más riesgoso para circular en los 9.5 kilómetros que mide el Ecobulevar.



En la información entregada también aparecen otros 34 accidentes donde no se señaló el sitio donde ocurrieron y sólo se registró “No especificado” y “No aplica”, mientras que otros seis accidentes se presentaron entre las comunidades de La Reserva y La Mora.

Aumentan límite y no lo respetan

Algunos de los conductores que circulan por el Ecobulevar no respetan los límites de velocidad establecidos y diariamente son multados un importante número de automovilistas.



Elementos de la Policía Estatal de Caminos que patrulla los 9.5 kilómetros de la vialidad, aseguraron que en promedio se amonestan de 5 a 7 conductores, pero hay ocasiones que la cifra alcanza hasta las 15 infracciones.



A pesar de esta problemática, las autoridades decidieron incrementar la velocidad permitida desde hace ocho meses, aseguró José de Jesús Pérez, elemento de la Policía Estatal de Caminos.



“El exceso de velocidad es constante, los automovilistas no la respetan, desde hace como 8 ó 9 meses cambiaron los señalamientos de 60 kilómetros por hora y pusieron de 80 kilómetros, entonces ya van más rápido”, comentó el agente.



Mencionó que el tramo ubicado entre el Módulo 4 y la entrada a León a la altura del puente de la Autopista León-Aguascalientes, es donde más accidentes se han registrado desde la modernización de la vialidad.



“De primero las coladeras que hay sobre el bulevar se volteaban y se provocaban accidentes, eso ya lo arreglaron, pero ahorita el tramo muy peligroso está en la bajada de Cortijos La Gloria, ahí como no hay semáforos se han presentado algunos accidentes”.

Percances fatales

am informó en febrero del 2016 que a 11 meses de operación del Ecobulevar ya se habían registrado 23 accidentes, con saldo de 3 personas muertas y varios heridos.



Entre los accidentes fatales está uno de agosto del 2015 donde un hombre murió y otras tres personas más resultaron heridas, cuando la la camioneta donde viajaban chocó contra un árbol.



El fallecido tenía 40 años de edad, trabajaba en una fábrica de calzado en San Francisco del Rincón y regresaba a su casa en León después de haber terminado su jornada laboral, alrededor de las tres de la tarde.



El 2 de octubre en 2015 otro hombre falleció al chocar su automóvil con un camión recolector de basura a la altura del Distribuidor Vial de San Francisco del Rincón.



Para el 17 de enero del 2016 otro hombre murió al volcarse la camioneta en que viajaba cerca del acceso a la comunidad de Los Pedroza, en el tramo entre la empresa Wyny y Villas de San Fernando.



De los últimos percances en esta vialidad el año pasado fueron una carambola que se presentó el 12 de diciembre del 2016 y dejó como saldo cuatro heridos graves luego de que un camión tipo torton impactara a dos camionetas a la altura de la comunidad La Venta.



Además, una patrulla de la Policía Municipal de León resultó también afectada por el mismo camión y uno de los oficiales que la tripulaba recibió atención médica.