Multan a automovilistas por culpa de anuncios confusos

VANIA JARAMILLO | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

En la calle Libertad, en la Zona Centro, los conductores no saben si pueden o no estacionarse, porque los señalamientos no son claros.



Y es que desde hace unos días, los señalamientos de la calle donde se podía estacionar marcan como prohibida la zona, pero también indican que se inicia con el tramo donde sí se puede.



El viernes por la noche, algunos conductores llegaron a estacionarse en el tramo que va de Pedro Moreno a calle Madero, como lo hacían usualmente, pero a su regreso, ya no tenían placa.



“Siempre nos hemos estacionado aquí, no siempre se tiene para el estacionamiento y me dicen que porque está prohibido, pero el letrero perfectamente dice inicia”, comentó, molesta, una de las personas infraccionadas.



Desde el pasado 29 de diciembre, la dirección de Tránsito Municipal comenzó a modernizar los señalamientos en bulevares como Mariano Escobedo y La Luz, y también en calles del Centro como Pedro Moreno, Justo Sierra y Constitución.



Ahora, la calle Libertad también forma parte de esta modernización, pues por ahí pasan dos rutas de transporte urbano.



Incluso, algunos comerciantes de la zona ya avisaron a sus clientes que cuentan con convenios con el estacionamiento próximo para evitar ser infraccionados.



Pero ciudadanos piden que se modifiquen los letreros, pues son confusos y podrían infraccionar a alguien de forma injusta.