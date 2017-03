Niegan derecho de abortar a víctimas de violación

ANDREA MURILLO Publicada el

Las mujeres víctimas de violación sexual no tienen acceso a la interrupción legal de su embarazo en el estado de Guanajuato, a pesar de que existe la Norma 046 a su favor.



Las unidades de salud difícilmente reconocen el derecho al aborto de una mujer cuando el embarazo es producto de una violación.



Hace ocho años, el Fondo de Aborto para la Justicia Social “MARIA” (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento), ubicado en la Ciudad de México, no recibía peticiones de las guanajuatenses; el año pasado ayudaron a 46, algunas de ellas víctimas de violación.



“El 28 de mayo del 2009, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres inició MARIA, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptara como constitucional la Ley de Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad de México y le dice a los estados que deberían seguir el ejemplo”, dijo Oriana López Uribe, coordinadora del Fondo de Aborto.



Agregó que en Guanajuato sólo aplican dos causales que permite el aborto seguro: por violación e imprudencia culposa, pero no las están atendiendo en sector Salud.



De cinco mil 600 mujeres solicitantes de todo el País, de 2009 al año pasado, 187 son del estado de Guanajuato.



Este número posiciona a la entidad en el octavo lugar a nivel nacional, sólo por debajo del Estado de México, la Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Hidalgo, Querétaro y Michoacán, según estadísticas de MARIA.



“No podíamos entender que en una parte porcentual llegaban mujeres que fueron violadas, porque según la ley deberían de ser atendidas en su propio estado”, dijo López Uribe.



El Fondo MARIA está hecho con la intención de acercar la ley de la Ciudad de México, pero no significa que vayan a suplantar las causales de los estados.



“En todo el país (la causal violación) existe y debe de ser accesible, además, con la reforma a la Nom 046 es posible sin necesidad de hacer una denuncia ante el Ministerio Público”, dijo la activista.



En marzo del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación a la NOM-046-SSA2-2005 para atención a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres.



El apartado 6.4.2.7 dice que “en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas de atención médica deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas”.



Añade que la solicitud por escrito será bajo protesta de decir verdad; en caso de ser menor de 12 años de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, es decir sin la necesidad de ir al Ministerio Público a levantar la denuncia.



El artículo menciona que el personal de salud que participe en dicho procedimiento no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación, basada en el principio de buena fe a que hace referencia el artículo 5, de la Ley General de Víctimas.



Pero también se deberá respetar la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería encargados del procedimiento. Las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica federales deberán sujetarse a las disposiciones aplicables.



“Al principio pensamos que no llegaban las mujeres de Guanajuato por la falta de información, por el acceso que se daba al aborto clandestino, porque las asociaciones las estaban ayudando o por una limitante ideológica que se planteaba”, puntualizó Oriana López.



Aunque también las víctimas de violación no asumen la agresión a pesar de que ellas no estuvieron de acuerdo y por ello no ejercen su derecho o no denuncian.



Tres mujeres en particular de Guanajuato no denunciaron y a una que sí lo hizo no le admitieron el acceso al aborto legal.



“Una guanajuatense con vulnerabilidad económica fue violada y decidió no denunciarlo; otro caso, fue de una trabajadora doméstica y tampoco denunció; el otro fue de una menor edad, su novio la violó, fue a denunciar y no procedió; en el hospital público le dijeron que no lo podían hacer porque priorizaban la vida y no tuvo acceso”, señaló Oriana.



MARIA ha registrado casos de mujeres que recurren a ganchos para practicarse ellas mismas el aborto, o tomar un té o algunas pastillas anticonceptivas no recomendadas por un médico, y “se están dañando”.

No hemos recibido peticiones: Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud de Guanajuato no ha recibido peticiones de aborto por víctimas de violación sexual, afirmó Rosa Elda Villalobos Ugalde, directora de Salud Mental en el estado.



Informó que la dependencia se rige bajo la Nom 46, pero sólo se enfoca en el artículo 6.4 para el tratamiento específico de la violación sexual.



“La violación de mujeres y niñas es una urgencia médica y requerimos implementar el protocolo de atención que viene referido en la Norma Oficial Mexicana 046 para estabilizar, reparar los daños, evitar complicaciones a través de una evaluación y tratamiento.



“Primeramente de las lesiones físicas, promover la estabilidad emocional de la víctima, y garantizar el trabajo de intervención en crisis, posterior a la atención psicológica”, añadió.



La SSG sólo reconoce ese punto y no el 6.4.2.7 ni el 6.4.2.8 que dicen “las instituciones públicas de atención médica, deberán contar con personal capacitado no objetor de conciencia. Si en el momento de la solicitud de atención no se pudiera prestar el servicio de manera oportuna y adecuada, se deberá referir de inmediato a la usuaria, a una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y con infraestructura de atención con calidad”.



“No hemos recibido peticiones de aborto de las víctimas... Es un tema delicado, confidencial de la mujer, hombre, niña o niño para atender el caso en particular.



“El Ministerio Público atiende y tipifica la violación como tal, nosotros entendemos a todo caso que llegue como una emergencia médica cualquier tipo de violencia sexual, para garantizar el derecho a la víctima y podemos promover la línea 075 para atención a la mujer víctima de violencia”, finalizó.

Desconocen norma

El otro cambio importante en la Nom 046 fue referente a la edad en que se puede abortar.



“El año pasado se estipula que la mujer de 12 años puede solicitar el aborto sin la autorización de los papás y los del sector de Salud público deben de hacerlo válido y permitirlo, en caso de violación”, aseguró Libertad Martínez Flores, vocera de REDefine.



Pero eso no pasa, dijo, se han encontrado el desconocimiento de la NOM en los espacios públicos, lo cual representa una traba “porque las mujeres no conocen sus derechos y eso no posibilita hacer valer el derecho”, lamentó la activista.

Piden a médicos aprender métodos seguros

La Organización Fondo de Aborto Maria y REDefine piden a las autoridades de salud de Guanajuato que enseñen a los médicos métodos de aborto y dejen el legrado, que no es un procedimiento muy seguro, aseguraron las activistas.



El legrado es la única intervención que hacen en el sector médico público.



La Organización Mundial de la Salud dice que las mujeres (incluidas las adolescentes) con embarazos no deseados recurren al aborto peligroso si no pueden acceder al aborto seguro.



Oriana López mencionó que la burocracia mexicana no facilita ningún proceso de aborto por “requisitos absurdos y huecos legales para poder retrasar el hecho e impedir el aborto.



“Es una forma muy clara para controlar el cuerpo de las mujeres, determinar la función de las mujeres en la sociedad, para no reconocer las habilidades y capacidades de las mujeres y no otorga la libertad que tenemos”, resaltó.



Afirmó que las mujeres se enfrentan constantemente a regaños absurdos por parte de las autoridades, a pesar de que el delito se cometió en su contra.



“Es muy difícil tener ese balance si no tenemos autoridades de nuestro lado, porque entonces los médicos pueden seguir descriminándonos y maltratándonos impunemente, pero no debe ser, las mujeres necesitamos más derechos no menos”, prosiguió.



Otro problema serio es que las mujeres asumen un papel pasivo y acatan lo que el personal médico dicta.



“Y eso no debe ser el rol del personal de Salud, su rol es acompañarnos y brindarnos toda la información y herramientas para que nosotras tomemos las decisiones libremente, y ellos deben apoyarnos con su capacidad técnica para realizar las cirugías, a lo que nosotros decidamos”, puntualizó.



Por otro lado Ángeles López García, directora del Centro de Derechos Humanos de Victoria Diez, declaró que las mujeres deben conocer el derecho al aborto legal porque el Estado no le garantiza el derecho a la integridad.



“Ni a relacionarse sexualmente de manera voluntaria con quien ella quiera, es una parte de derecho a compensación o reparación el que tenga acceso a servicios médicos seguros, de acuerdo a las posibilidades y creencias, debe ser garantizado”, consideró.



“Ley General de Víctimas que se presume en todo el mundo porque tiene unos estándares muy importantes, reconoce que cuando una mujer ha vivido una violación sexual se reconoce la calidad de víctima y le da el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”.



Y además enseña a las autoridades de Salud, y a los Ministerios Públicos que ya no se necesita papel de nadie para que sea válido.



“Ninguna mujer se anda inventando que fueron violadas para someterse a interrogatorios que hacen las autoridades para acceder a una interrupción legal”, señaló.

Orientan en plataforma a víctimas

La organización REDefine creó la plataforma “Tiempo Fuera, ruta de acción en caso de violación”, (www.tiempofuera.mx) herramienta tecnológica que tiene por objetivo guiar a las mujeres y niñas que pasan o pasaron por violencia sexual.



“Si los médicos les niegan el derecho pueden descargar un formato en la presentación para que presenten la denuncia, el cual está avalado por normas... desde el derecho a la salud, derecho a la integridad, en la Ley General de Víctimas también viene”, detalló Libertad Martínez Flores, vocera de REDefine en Guanajuato.



Actualmente los médicos dicen que “no pueden realizar el aborto porque su religión no lo permite, pero como trabajan en un espacio público no pueden negarle el derecho o bien tendrían que buscar quien sí lo puede hacer y estar dentro del tiempo permitido, en las primeras 12 semanas”, indicó.



Para más información consulte: www.tiempofuera.mx y al Fondo de Aborto MARIA http://fondomaria.org/