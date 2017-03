Pueden adquirir miopía niños expuestos a pantallas

ANDREA MURILLO | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Los niños que pasan horas frente a una computadora, tableta o celular, pueden sufrir miopía.



Ésta consiste en dificultad para ver los objetos distantes por una falla en el enfoque visual.



Álvaro Alcalá Pérez, presidente de la Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de Optometría, aseguró que en el estado de Guanajuato no hay un grado epidémico del ojo miope, pero es hora de “tener una prevención adecuada”.



“Tenemos un exceso de visión cercana, y con esto un exceso en el enfoque que tiene el ojo durante mucho tiempo. Lo ideal es que no estén tanto tiempo en las tabletas, monitores de los celulares y computadoras desde edades tan pequeñas”, advirtió.



Sin embargo, los papás usan esas herramientas tecnológicas no sólo para la educación de los niños, sino para la comunicación o para entretenerlos, dijo el médico, y esto va generando adaptaciones en los ojos que pueden producir a la larga problemas de miopía.



“En otros países se han presentado aumentos en el índice de miopía y una de las teorías es, precisamente, la gran cantidad que pasamos frente a los monitores”, resaltó.



Generalmente, a edad escolar, el niño empieza a presentar problemas de visión notorios: cierra los ojos, se le ponen rojos o no alcanza a ver lo escrito en el pizarrón; no todos los errores de visión presentan síntomas, “pero sí logran ser enmascarados por mucho tiempo y surgen en edad más avanzada, y se pierde el desarrollo normal de habilidades visuales”.



La recomendación de Alcalá Pérez es hacer la regla del 20, 20, 20, es decir, por cada 20 minutos descansar 20 segundos y ver objetos a 20 pies (seis metros) de distancia, lo que ayuda a la relajación de los músculos de la visión.