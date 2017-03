Sufren adictos con anestesia

ANDREA MURILLO | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

Los consumidores de marihuana, cocaína o drogas sintéticas pueden tener un despertar súbito durante la cirugía, una complicación seria para la anestesia.



“Tenemos un problema con los pacientes que tienen antecedentes de toxicomanías, es decir, que utilizan algún tipo de droga. Durante la cirugía puede llegar a requerir dosis más altas de (anestesia) o combinaciones de medicamento”, dijo Rocío Mendoza Trujillo, jefa del Servicio de Anestesiología en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB).



A la semana, el hospital atiende a dos pacientes dependientes de drogas, pues el HRAEB ofrece atención directa con los centros de readaptación.



El paciente se muestra inquieto cuando los médicos lo interrogan para su cirugía.



“Despertar durante la intervención no les gusta... despiertan en un lugar raro, con dolor o con un tubo en la boca, que es por donde respiran”, describió Mendoza Trujillo.



Sin embargo, los 33 anestesiólogos -16 con subespecialidad- están preparados para atender rápidamente estos casos, aseguró.



Los objetivos principales de los anestesiólogos son quitar el dolor e inclusive la angustia, para que el paciente no le tenga miedo a la resonancia ni al tomógrafo.



“Después, debemos brindarle las condiciones que necesita el cirujano para realizar el procedimiento; y luego, la parte del posoperatorio, vigilar que su recuperación sea la adecuada para que se pueda ir a su casa lo más pronto”, expuso.



El paciente pediátrico es el más complejo, pues los pediatras son los cirujanos más subespecializados y exigen anestesias muy especiales, debido a que los niños traen múltiples patologías, es decir, no tienen sólo una enfermedad.



“La mayoría de las cirugías son complejas. En un hospital general, tenemos una clasificación en anestesia, de acuerdo a la dificultad se clasifica del 1 al 4, la mayoría de la población es un nivel 1 ó 2; pero en el Hospital de Especialidad los tenemos clasificados de 2, 3... hasta 6 grados de complejidad”, señaló.



La actualización de los anestesiólogos debe estar 10 pasos más adelante que la cirugía, por ello en la semana se realizó el IV curso-taller de Actualización en Anestesiología, realizado en el auditorio de dicho hospital, con la presencia de 100 anestesiólogos y ponentes muy especializados en protocolo de recuperación que abarca anestesia y cirugía.



“Este año tratamos de enfocar diferente el curso, abarcando todas las especialidades (cardiología, oncología, pediatría, intensiva, dolor, paliativos, neurología, medicina perioperatoria) con las que interacciona la anestesia”, finalizó la Jefa del Servicio del HRAEB.