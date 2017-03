Asteriscos

*** HORA DE LA GLOSA



Mañana y el miércoles llegó la hora al Congreso del Estado para escuchar a todos los funcionarios con motivo de la glosa del V Informe de Gobierno. La promesa es la de un diálogo abierto y transparente.



*** CUATRO PRESENTACIONES



El formato se dividió en cuatro presentaciones, el martes los responsables del eje “Calidad de Vida” y “Economía para las Personas” y al siguiente día “Guanajuato Seguro” y “Guanajuato Educado”.



*** UNA TAREA



Los temas de coyuntura son los de violencia, compra de medicamentos, pobreza, etc. Un avance sería que el Iplaneg evaluara el Programa de Gobierno 2012-2018. ¿Cómo vamos?, con datos sobre la mesa.

*** ALCALDES EN CAMPAÑA



La semana pasada un grupo de alcaldes priístas se reunió por la mañana en las instalaciones del hotel Casa Inn Veleros, en la ciudad de Celaya. Hasta ahí, todo bien. La reunión de carácter privado parecía un encuentro de mera convivencia fraternal. Pero ocurrieron cosas extrañas: a la entrada del salón de la reunión había un logotipo del PRI con la leyenda: “Bienvenidos Partido Revolucionario Institucional”.



* EN HORARIO LABORAL



La pregunta es: ¿qué andaban haciendo los alcaldes en Celaya en una reunión convocada por el dirigente estatal del PRI, Santiago García? Pero sobre todo: ¿por qué tratan asuntos de su partido en horarios en que tendrían que estar atendiendo a la ciudadanía de sus municipios?



* PASAN LISTA GERARDISTAS



Entre los asistentes anote a la alcaldesa de Santiago Maravatío, Laura López, y al de Salvatierra, José Herlindo Velázquez; Ramiro González, de Tierra Blanca y José Villagrán, de Tarandacuao. Todos los anteriores son afines al grupo del senador y suspirante por el 2018, Gerardo Sánchez García.



* MAQUINARIA OXIDADA



Fuentes al interior del partido señalaron que al senador cenecista no lo calienta ni el sol, luego de difundirse un video en el que aterriza en helicóptero en el estadio de Irapuato, donde le prometieron un evento con mil acarreados y sólo le llevaron 80. A Gerardo le urge echar a andar su maquinaria electoral, y para ello ocupa el respaldo de sus súbditos, perdón, de los alcaldes con los que cuenta.



* ESTRUCTURA GERARDISTA



Ya le habíamos contado que el Senador tricolor quiere echar la casa por la ventana y armó en el papel una “súper estructura” que tiene como coordinador general al colimense Sergio Marcelino Bravo. Y para ello cuenta con tres flamantes consultores: Ricardo Gamundi, Ángel Carrillo y Volkeer Lehr.



* COORDINADORES REGIONALES



La estructura de activismo echa mano de siete coordinadores regionales. La zona tres, que incluye León, Irapuato y Salamanca, está a cargo de Jaime Martínez, el dirigente estatal del Movimiento Territorial. Otros son: Rafael García del Horno, dirigente de la CNC Estatal; los exdiputados federales Petra Barrera y Juan Manuel Dávalos; Antonino Lemus; Jesús Soto y el diputado federal David Mercado.



* PRIMO, EL ENLACE



La estructura incluye representantes por municipio y por distritos locales. En León el responsable es el doctor Primo Quiroz Durán; y los enlaces: Evelia Mendoza, distrito III; la regidora Norma López, del IV; María Fuentes Amaro, del V; Lino Aguiñaga, en el VI, y Alfonso Orozco en el distrito VII. En agenda le apoya otro leonés, Ricardo López.



* DOBLE CACHUCA



Otra vez se repite la doble cachuca de tricolores que trabajan para la estructura institucional del partido, y ahora también para las aspiraciones de Gerardo Sánchez. Por ejemplo la regidora y nueva secretaria general en León, Norma López, y Poncho Orozco, secretario de Organización del Comité Municipal.

*** ISMAEL, DE REGRESO



Cuando terminó su trienio como alcalde de Celaya, el empresario Ismael Pérez Ordaz aseguró que no volvería a la política. Eso lo dijo públicamente, pero quedó claro que está dentro una vez más. El miércoles pasado, arropado por los representantes de múltiples organismos empresariales, rindió protesta como presidente de la Asociación del Empresariado Celayense, por el periodo de 2017-2019.



* MAURICIO, EL TAPADO



En su primer discurso dijo que bajo su dirección la Asociación impulsará la conclusión del Ferroférico, la creación de una clínica del IMSS y trabajará por mantener la unidad en el gremio, lo que no dijo fue que impulsará a Mauricio Usabiaga Díaz Barriga para que sea el próximo candidato a Alcalde.



* ENTRE AMIGOS



Ese secreto se lo guardó para compartirlo con sus amigos, a quienes reunió luego de la toma de protesta en las instalaciones de su empresa, Construcciones Menhir. Ismael les dejó claro que desde la Asociación buscarán impulsar a Mauricio porque están convencidos que los empresarios deben seguir colocando al mejor perfil posible, como lo hicieron con el propio Ismael y luego Ramón Lemus.



* 3M, A VER QUÉ DICE



A toda costa quieren evitar que el grupo encabezado por Rubí Laura López y José Rivera coloquen a Juan Carlos Guillén y aunque aseguran tener el respaldo del gobernador Miguel Márquez, todavía estaría por verse si este último apoyaría a Usabiaga o a alguno de sus compadres, ya sea a su preferido Paulo Bañuelos, secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural o a la diputada local Elvira Paniagua.

*** DIEGO, DEL TINGO...



Para nadie es noticia que el secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinhué Rodríguez, ya anda encarrerado por la candidatura del PAN a la gubernatura. El viernes el Secretario estuvo en la entrega de la Unidad Médica de Roque, en Celaya, donde el alcalde, Ramón Lemus, lo elogió.



* SPEEDY GONZÁLEZ



“El secretario de Desarrollo Social y Humano anda para arriba y para abajo, no, no sé cómo le hizo para llegar. Hace un momento estaba en Rincón de Tamayo y venirse hasta acá, y no tiene helicóptero, es Speedy Gozález, mejor conocido como Diego Sinhué Rodríguez”, dijo el Alcalde en su mensaje.



*¿VOLTERETA?



Aunque en tierra cajetera se dice que Diego anda como pez en el agua, se rumora que el grupo encabezado por José Rivera Carranza y su esposa Rubí Laura López no está de acuerdo con algunas decisiones que ha tomado Diego y podrían darle la espalda.



*LA MOLESTIA



Rubí y Pepe no quedaron nada contentos y consideran que no tuvieron apoyo suficiente para repetir como consejeros estatales y nacionales del PAN, con lo que cortaron una larga racha. El voto les dijo no.









Romero y La Wera, en Chicago

Un grupo de legisladores de México realizó el fin de semana una gira por Chicago, Estados Unidos, en la que se reunieron con funcionarios del Consulado de México y representantes del Gobierno Federal. Revisaron la oferta de programas de Sedesol, Turismo, ProMéxico, programa Paisano, y otros.



También sostuvieron un diálogo con grupos de paisanos de Guanajuato y Michoacán. En la comitiva estuvieron el exgobernador de Guanajuato y senador Juan Carlos Romero Hicks y la diputa federal, Alejandra “La Wera” Reynoso.