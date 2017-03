Busca romper hegemonía del priísmo

EL PAÍS | Javier Lafuente Publicada el

Josefina Vázquez Mota asegura que, como tantas otras mujeres mexicanas, es “muy luchona”. Así explica que, después de su fallida candidatura presidencial en 2012, acuda de nuevo a unas elecciones, a las del próximo junio en el Estado de México, de donde aspira a convertirse en gobernadora y romper con más de nueve décadas de hegemonía del PRI.

“La exigencia de los ciudadanos es que se tienen que ir”, dice tajante al inicio de la entrevista, esta semana en su despacho de la capital mexicana.

Pregunta. ¿Está el sistema político mexicano agotado?

Respuesta. Enfrenta un gran desafío, ha habido reformas que han fortalecido el sistema político, pero es indiscutible que merece que hagamos una pausa, que reflexionemos sobre modelos de otros países que nosotros no hemos experimentado, la segunda vuelta, los gobiernos de coalición… Tenemos que considerar esas nuevas realidades, tener un debate amplio y serio para fortalecer la gobernabilidad y el sistema democrático.

P. El desencanto también es muy grande.

R. Ese desencanto no es exclusivo de México, lo hemos visto en todo el mundo, incluso en países que tienen una democracia más madura. Esta generación exige, se siente poco satisfecha ante las respuestas que se le están dando. Lo que tengo claro es que el nuevo modelo no se puede construir desde las cúpulas, se tiene que construir con las voces y el protagonismo de la ciudadanía. El riesgo de cambiar por cambiar, de cambiar para que todo sigua igual o cambiar para peor, también están ahí.

P. ¿Por qué quiere ser gobernadora?

R. Porque conozco muy bien mi Estado, ha llegado de construir un cambio y una transformación profunda. Lo que estamos viviendo es inaceptable, inadmisible: un Estado que podría representar varios países y que hoy aparece en el primer lugar en inseguridad, en secuestro, en extorsión… El Estado de México donde ser mujer es más difícil.

P. ¿Cuáles fueron los errores de las presidenciales de 2012 y qué aprendió de ellos?

R. Vengo con fortaleza moral y resistencia emocional. Aprendí que la unidad es la única condición de triunfo. Hoy en el PAN del Estado de México estamos unidos, también tengo el respaldo de mi partido a nivel nacional y por supuesto de la militancia. Aprendí también que debo ser candidata y no parte de lo que le toca a la casa de campaña o al partido; aprendí que tenemos que tener disciplina en la estrategia. Aprendí que hay que disfrutar cada día de campaña, y que la gente es la protagonista, no solo de la campaña sino de lo que está por venir.

P. En las últimas elecciones en el Estado de México, el PAN logró el 12% de los votos. ¿Cómo se va a revertir esa tendencia?

R. La ciudadanía está dispuesta a ejercer el poder de la democracia. Ahí está el ejemplo de las alternancias que ocurrieron hace pocos meses, en todas ellas se hablaba de la aplastante máquina electoral del PRI; en muchas se vio dispendio, presión por parte de quienes estaban gobernando; en todas se dijo que era imposible lograr la alternancia y en todas se demostró que cuando la ciudadanía está decidida no hay nada que permita un paso atrás.

P. ¿Le preocupa más como rival Del Mazo o Delfina?

R. Lo que más me ocupa es romper la indiferencia y el abstencionismo, es la clave. El aparato del PRI cree que saca a votar a los que considera suyos, lo cual es una terrible soberbia y arrogancia, porque ante las urnas cada quien toma su decisión, que puede ser diferente a la que le habían pedido o por la que le habían intentado cooptar. Los otros adversarios son pasar de la inseguridad a vivir sin miedo, acabar con la corrupción y la impunidad y, en tercer lugar, mejorar la economía.

P. Entonces, ¿considera más rival al PRI?

R. Tenemos un candidato del PRI que es parte de ese pequeño grupo de privilegiados que no tiene nada que ofrecer, porque durante 90 años han postrado al Estado de México en tal condición de pobreza moral, de inseguridad, de corrupción, de faltas de servicios de salud, de desesperanza, que no resulta creíble. Y del otro lado, hay una candidata de la que no sabemos quién habla por ella, no sabemos cuáles son sus ideas, cuál es su plataforma, porque siempre hay alguien que habla por ella.

P. Si las encuestas le fuesen desfavorables, ¿estaría dispuesto a inclinarse por alguno de los candidatos, en concreto, por la candidata de Morena, para propiciar el cambio que exige?

R. Esa pregunta me gustaría que la respondieran los que están en las otras boletas, yo tengo la certeza de que avanzaremos de manera sólida hacia encabezar esta alternancia.

P. ¿Aceptaría el apoyo de cualquiera de ellos?

R. Bienvenidos todos los mexiquenses libres que estén convencidos de que estos 90 años están a punto de terminar.

P. Hace mucha referencia a los problemas de seguridad. ¿Qué ha fallado?

R. Lo que le urge al Estado de México es Estado de Derecho.

P. ¿Y a México también?

R. Lo diría de la misma manera. Nos urge la certeza de que la ley o que frente a la ley, somos iguales y vamos a tener la misma respuesta. Si hay corrupción quiere decir que hay complicidad, y ahí solo ganan unos pocos. Si hay impunidad quiere decir que el que delinque no la paga, y que los delincuentes viven sueltos. Eso va generando una ciudadanía que se retrae.

P. El año pasado fue el más violento del sexenio de Peña Nieto, se van a cumplir 10 años de que el ex presidente Calderón sacase al Ejército a las calles. ¿Fue un error?

R. Con la distancia se merece hacer una valoración muy objetiva. No ha habido una vía institucional que permita que el ejercito o gran parte regrese a los cuarteles. Lo que sí es cierto es que estamos pidiendo a las fuerzas armadas tareas o responsabilidades que son de otras instituciones. Tenemos una situación cada vez más tensa y difícil, tanto para las fuerzas armadas, de quien no dudo de su compromiso y para sectores importantes de la población. Yo siempre estaré del lado del cumplimiento de los derechos humanos y su cumplimiento irrestricto.

P. El Estado de México será la punta de lanza de las presidenciales de 2018, ¿a quién beneficiaría en el PAN su victoria?

R. Una victoria mía solo debe beneficiar a los ciudadanos del Estado de México. No estoy trabajando ni trabajaré para un liderazgo particular en mi partido.

P. ¿Cómo es su relación con el ex presidente Calderón?

R. Es una buena relación, he aprendido que los ojos se tienen al frente para mirar al frente y que todo aquello que ha pasado es una buena lección si se aprende.

P. La política mexicana está marcada desde hace meses por el nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Cómo cree que está reaccionando el Gobierno de México ante las embestidas de Trump?

R. Tomo una expresión de Enrique Krauze: “A los tiranos se les enfrenta” Reconociendo la relación bilateral entre ambos países, se les enfrenta no comportándose igual, sino con dignidad y agenda.. Me indigna que algunos políticos farsantes estén descubriendo que hay mexicanos en Estados Unidos y vayan corriendo a hacer foros y a tomarse fotos cuando la historia demuestra que nunca antes les han importado.