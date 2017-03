Hace 'Azulito' fiesta antes de huir de penal

AGENCIA REFORMA | Marcos Vizcarra Publicada el

Un día antes de la fuga de Juan José Esparragoza Monzón, "El Azulito", y cuatro capos más del Cártel de Sinaloa, hubo fiesta dentro del penal, con música, alcohol y drogas.

Familiares de presos del penal de Culiacán revelaron a Grupo Reforma que la noche del miércoles hubo una fiesta entre los módulos 7 y 5 del reclusorio, los cuales, según los internos, están "gobernados" por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada.

Previo a la fiesta, según el relato, se hizo el cambio de presos en los módulos del penal, el cual acusan de seguir las órdenes de los hijos de "El Chapo".

"Yo le pregunté a mi hijo que por qué lo habían cambiado y por qué había dejado sus cosas en el otro módulo y él me dijo que eran órdenes de alguien pesado, entonces yo le dije que me dijera quién para yo decirle, y me dijo que era de fuera, que había sido (Iván) Archivaldo", dijo una señora que solicitó anonimato.

El cambio de internos en los módulos sucedió el martes previo a fiesta y a la fuga, y correspondió, según lo dicho por los familiares, porque se estaban agrupando los presos afines a Iván Archivaldo Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada.

Para el miércoles, los presos de los módulos 5 y 7 comenzaron una fiesta con distintos tipos de drogas, cerveza y música con alto volumen, y después comenzaron a gritar amenazas dirigidas a personas dentro y fuera del penal.

Incluso, se habría suscitado un conato de violencia, el cual fue detenido por los custodios que estaban a cargo.

"Me comentó mi esposo que había hombres que se querían trepar de las bardas para pasarse a los otros módulos, que hablaban de que se irían contra unas 30 o 40 personas", dijo una señora.

De acuerdo con fuentes de Seguridad Pública, entre los internos circuló el rumor de que se buscaba crear un enfrentamiento al interior del penal de Culiacán, y que por ello debía evitarse cualquier situación que los pusiera en peligro.

Ese rumor llegó también fuera del penal, de tal forma que el jueves cuando ocurrió la fuga de Esparragoza Monzón y cuatro personas más del Cártel de Sinaloa, se confirmó que fue creada una riña previo al escape.

Los presos que se fugaron, de acuerdo con fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, corresponden a los módulos 5 y 7.

Los presuntos delincuentes salieron por la puerta principal, según reconoció el Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.

Aunque acusó que hubo complicidad de autoridades, hasta el momento no se ha dado detalle de qué sucedió previo a la fuga, bajo el argumento de que es información reservada en la carpeta de investigación de PGR.