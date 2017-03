Fallece el multimillonario más longevo del mundo

REDACCIÓN Publicada el

El empresario que se hizo millonario por sus negocios en el petróleoy la banca, falleció a la edad de 101 años.



Se trata de David Rockefeller, que este lunes perdió la vida en su residencia en Nueva York.



Fue gerente del banco Chase Manhattan, así como filántropo.



Era el último nieto vivo de John D. Rockefeller, quien fundó en 1970 la empresa legendaria Standard Oil, hoy conocida como ExxonMobil.



Según Forbes, Rockefeller acumulaba una fortuna de 3,554 millones de dólares.



David estudió Economía en la Universidad de Harvad y luego en Londres, también en la Universidad de Chicago, donde hizo el doctorado en Economía. Misma universidad que fue fundada por su familia.



"He tenido una vida maravillosa. Estoy convencido de que, si bien lo material puede contribuir mucho a una vida hermosa, si no se tienen amigos y familiares, la vida sería vacía y triste y lo material ya no sería importante", es una de sus declaraciones que dio a Forbes, sobre su fortuna.





(Con información de El País)