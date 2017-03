Sin margen de error

CARLOS CAMPOS Publicada el

Celaya buscará ante Lobos seguir con esperanzas de liguilla y cerrar con ritmo el torneo.



Celaya ya no tiene margen de error para esta recta final, de perder alguno de los próximos partidos podrían complicar la calificación.



Ricardo Roldán, cancerbero del cuadro cajetero, expresó que “el equipo se encuentra bien, con ganas de revancha, será importante mantenerse, pero el equipo está bien y debemos luchar hasta el final”.



Tiene claro que Celaya ya no tienen oportunidad de dejar ir puntos.



“No hay margen de error, se nos acabó, está complicado pero sabemos que la calificación está a dos o tres puntos, entonces no sólo para nosotros una derrota nos puede dejar fuera, si no a otros equipos también,debemos estar tranquilos para estar lúcidos para los partidos que vienen”, explicó el portero titular de los Toros del Celaya.



El cancerbero habló sobre su siguiente encuentro ante Lobos Buap.



“Va ser un partido difícil, yo veo algo bueno ahora que vienen estos partidos, porque son rivales directos, que están peleando arriba, ahora el importante es contra Lobos, es el que nos puede dar esos tres puntos que nos coloque adentro, vienen otros rivales que igual están peleando arriba”, sentenció.