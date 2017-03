Soportan de nuevo fuga de agua sucia

REDACCIÓN | SAN LUIS DE LA PAZ, GTO Publicada el

Agua sucia que emanaba de la misma coladera que el pasado 13 de marzo, corrió durante el pasado domingo y ayer por la calle Velasco Ibarra, Padre Casas y Luis H. Ducoing debido a que la coladera no pudo más con el agua del drenaje y comenzó a brotar de la misma.



Desde muy temprana hora, los habitantes de la colonia de La Banda se encontraron nuevamente con charcos de agua sucia provenientes de la coladera ubicada en la calle de Velasco Ibarra esquina con Chimalpopoca en la colonia La Banda que había sido revisada por personal de JAPASP apenas el pasado 14 de marzo.



Esto debido a que el agua sucia que corre por el drenaje rebaso la coladera y ésta comenzó a salir de la coladera, recorriendo el tramo de la calle Velasco Ibarra hacia Padre Casas y de Padre Casas a un tramo de la calle Luis H. Ducoing desembocando en el río y emanando un fétido olor.



En esta ocasión no hubo personal que pudiera recibir el reporte ya que el agua comenzó a correr el día domingo y continuó saliendo agua el día de ayer por la mañana, pero al ser puente, dicha dependencia no laboró, por lo que no se pudo dar atención debida.



Es importantes mencionar que la red de drenaje del municipio es ya muy antigua y aunado a esto se encuentra el tema de la contaminación en donde los habitantes del municipio llegan a tirar basura en las calles, lo que provoca que al llegar las lluvias, esta basura sea arrastrada hacia las coladeras, lo que intensifica más el problema.



Aunque esta agua llegó hasta el río, se podía percibir el mal olor por las distintas calles de esta colonia, también se podía apreciar a la gente pasando por las calles cubriéndose la nariz o incluso evitando el paso por esos tramos.



Esta agua que queda estancada provoca un mal olor sobre la calle Luis H. Ducoing ya que después de llegar al río se queda ahí hasta que es absorbida por la tierra, mientras esto sucede las personas que por ahí pasan y los vecinos de esta calle tienen que aguantar el aroma que es despedido por el agua sucia.