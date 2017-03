Usa funcionario casa como salón

JONATHAN JUÁREZ Publicada el

Un domicilio habilitado como salón de fiestas fastidia la vida de los vecinos, en la colonia Álamos, denunciaron ellos mismos.



Situado en el número 502 del Segundo Anillo Poniente, es propiedad de Carlos Alberto Ruiz, director de Movilidad en el Municipio, a quien los vecinos acusaron de no respetar ni su espacio ni su privacidad.



Una de las más afectadas es Laura Magaña Hernández, quien desde 2013 denunció la situación ante varias dependencias municipales, e incluso ante el Ministerio Público, cuando recibió una agresión de quienes asistieron a una fiesta.



Ahí acusó que el ruido a altas horas de la noche, y el exceso de vehículos que arriban al lugar son insoportables para quienes habitan alrededor.



“Causa muchos problemas en cuanto a estacionamiento y ruido excesivo, lo cual hace que tengamos enfrentamientos con gente que no entiende que esta zona y el uso de suelo no deben ser usados como salón de fiestas”, dijo.



En una ocasión, como respuesta al ruido, Lura Magaña encendió la alarma de su casa, lo que provocó que, molestos, los asistentes desprendieran su medidor de luz y la dejaran sin servicio.



“No es tonto (el funcionario), antes tenía adentro un letrero de: ‘Se renta’, pero ya después lo quitó.



Por su parte, la presidenta de la colonia, Elizabeth Ortiz Monroy, aseguró que los asistentes a las fiestas han confirmado que pagan por su alquiler.



“No tiene cajones de estacionamiento, empezando de que no tiene permiso como salón de fiestas. El dueño dice que no lo renta, que nada más lo presta”.



“Pero cuando hemos ido a pararles la fiesta, las personas dicen: es que a mí me lo rentaron, y no me dijeron que no se podía traer música. Hemos buscado al Director y no da la cara, ahí hacen sus fiestecitas del Municipio los funcionarios”, se quejó.