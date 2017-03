Los ídolos en el deporte

FRANCISCO PANTOJA | Cultura deportiva Publicada el

El mundo del deporte está lleno de ídolos, hay gente que les llaman héroes, o diosesque se asemejan a esos dioses de la mitología, a esos superhombres modernos que son adulados por sus logros, por sus “hazañas, por sus records. Podemos ver en los anuncios publicitarios que dan las cadenas televisivas adular a los grandes deportistas, mostrándolos como la piedra angular del sistema deportivo, el propagador de la idea deportiva.La televisión les da a estos personajes un valor muy alto en todos los aspectos, ampliando su difusión entre la masa como un ejemplo resonante de una elite de cualidades humanas y deportivas excepcionales, atestiguándolo en su vida cotidiana por su valor en cualquier sentido, además diciendo que es el que va a la vanguardia de la técnica deportiva, siendo el modelo, el progreso de los métodos implantados de entrenamiento, de preparación fisiológica o psicológica. El deporte sin este tipo de personajes no tendría la difusión que tiene. El ídolo es quien da la pauta a seguir, el que ilustra al deporte, el que hace que exista el deporte en masa, el que motiva a todos los que lo ven, es la base, el edificio social del deporte, es quien escribe la historia, más bien es el que produce la historia con sus actos. Se dice que el ídolo es la pasión, es el arte, es la esencia, es el que sirve de modelo, de estudio para la búsqueda de ese progreso tecnológico deportivo de punta, el conejillo de indias para poner a prueba todo tipo de avance médico, tecnológico, social, sicológico, que le permita seguir adelante de todos contra quien compite. Para estar adelante es necesario de la competencia, donde debe demostrar que sirve como base a los adelantos tecnológicos que lo llevaran a un mejor rendimiento. El ídolo, los campeones, los “héroes”, los superhombres, es la vanguardia en cuanto a lo fisiológico, es como se dijo antes, el ejemplo, a quien ven actuar, a quien tratan de imitar, es el punto de referencia de los jóvenes.



El ídolo es lo más semejante a la perfección (ya que esta no existe) y la eficacia, es el cuerpo adaptado al esfuerzo mayor, es una máquina con servomecanismos, más bien es la esencia de la técnica, más allá de un dispositivo, es el lenguaje corporal avanzado, el mediador de una imagen social del cuerpo, es quien normaliza a las demás imágenes del cuerpo, en ellos se busca figura a seguir. Es por eso que se ven en cada uno de los espacios deportivos esas imágenes que sirven de base y son tomados como una identificación para llegar a esa imitación en cualquier sentido, como la forma de vestir, de hablar, de moverse, de gesticular, etc. Al ídolo se le pide resultados, se le pide cada vez más en el momento en que se presenta, la masa no se conforma con lo que se le da, de ese modo hace que se represente como la figura típica, el “héroe” que buscan, la credibilidad en todo lo que hace y busca. ¿Y tú tienes algún ídolo?