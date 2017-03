Le disparan 30 veces con ‘cuerno de chivo’

REDACCIÓN | TARIMORO, GTO Publicada el

Una mujer murió asesinada a balazos, luego de que dos hombres que portaban un arma larga y otra corta, le dispararon en cerca de 30 ocasiones en un poblado del municipio de Tarimoro.



Fue a las 9:15 de la noche del domingo, cuando se reportó al 911 de Emergencias diversas detonaciones de arma de fuego y una persona fallecida en la calle Francisco I. Madero de la localidad Rancho de Guadalupe.



Al trasladarse elementos de la Policía Municipal, localizaron tirada boca abajo, en el exterior de un predio y a un lado de una motocicleta marca Itálika, tipo cargo, roja, el cadáver de una mujer que ya no presentaba signos vitales.



Según la Subprocuraduría de Justicia de la Región “C”, la persona fallecida fue identificada por sus familiares como Araceli Noyola Ribera, de 32 años, quien vivía en esa misma comunidad.



Por esa razón, los oficiales acordonaron la zona y al sitio acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) adscritos a la unidad de homicidios y personal de Servicios Periciales.



En el lugar de la agresión se localizaron al menos 30 casquillos percutidos de los calibres .9 milímetros con la leyenda “7114” y .762 que corresponden a un arma larga AK-47 de las llamadas “cuerno de chivo”.



Hasta el momento se desconoce la forma en la que ocurrieron los hechos, aunque se estableció que poco antes la mujer se encontraba sobre la calle, cuando por el lugar pasó un vehículo tripulado por al menos dos personas.



En un momento dado, los responsables sacaron armas de fuego y le realizaron diversas detonaciones para después fugarse.



De manera extra oficial se informó que la occisa estaba en compañía de un hombre que es propietario de la motocicleta y el cual presuntamente no aparece, aunque esto no ha sido confirmado.