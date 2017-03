Lo balean con arma larga

REDACCIÓN | APASEO EL GRANDE, GTO Publicada el

Con un arma larga AR-15, le dispararon al hombre que fue localizado asesinado y maniatado debajo de un puente vehícular ubicado en la carretera federal Celaya-Querétaro. Tenía clavado un cuchillo en el pecho.



Derivado de que nadie se ha presentado a reclamar el cuerpo y de que no portaba alguna credencial entre su ropa, el cuerpo permanece como desconocido en el Servicio Médico Forense de Celaya.



La persona fallecida aparentaba tener de entre 35 a 40 años, de complexión regular, tez morena clara; vestía una playera guinda de la marca Adidas, un pantalón café, calzoncillo azul y calcetines blancos. No llevaba calzado.



En la autopsia practicada, se estableció que murió a causa de impactos de bala en cabeza y pecho; también presentó una lesión en el tórax debido al objeto punzo cortante que traía y diversos golpes en el cuerpo.



Luego de que se procesó el lugar, peritos especialistas localizaron casquillos percutidos calibre .223 del arma larga, aunque no fue proporcionado el número exacto.



El caso ya es investigado por la unidad especializada en homicidios del Ministerio Público, quienes ya indagan la identidad del occiso, para poder iniciar con las investigaciones y esclarecer el suceso.



Fue a las 10:30 de la noche del domingo, cuando se reportó una persona baleada en la carretera Celaya-Querétaro a la altura del puente que se encuentra en la entrada a la comunidad de San José Agua Azul en Apaseo el Grande.



Cuando llegaron elementos de Seguridad Pública, localizaron a un hombre tirado boca arriba, el cual tenía las manos atadas hacia adelante y arriba de su estómago hallaron una cartulina verde con una leyenda que no fue proporcionada por las autoridades.