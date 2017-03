Tamazuca aun no se inaugura y ya tiene daños

OSVALDO GARCÍA LEDESMA Publicada el

Las obras de rehabilitación del callejón de Tamazuca, aún no han sido entregadas y ya aparecieron los defectos, ya que en la zona fueron dejados al descubierto los huecos de las alcantarillas para el sistema de desagüe, lo que genera riesgos para vecinos que ahí transitan.



Luego de que residentes del lugar se comunicaron con AM Express para denunciar esta situación, se realizó un recorrido por este callejón y fue posible corroborar que las quejas de los vecinos son ciertas, ya que las obras presentan aún varios detalles por terminar.



Además del mal estado de las alcantarillas, el piso no está completamente parejo, hay zonas con desniveles, además de que los vecinos dudan que el pórfido rojo sea de buena calidad.

