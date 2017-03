Buscan una mayor integración

KARINA BARRÓN MACÍAS Publicada el

En el Día Mundial de Síndrome de Down, María Lilia Caballero Briseño, presidenta del Consejo Directivo del Instituto Irapuatense Down y fundadora de la escuela, habló de acerca de la integración social de las personas especiales en el cual aún se sigue trabajando brindándoles talleres ocupacionales y de oficio, esto para comprobar que ellos puedan ser contratados por empresas.



Actualmente en esta institución se ofrecen cinco talleres que son: “De la vida diaria” , “Pintura en madera y cerámica”, “Serigrafía”, “ Computación” y “Panadería y repostería”.



Discapacidad intelectual y Síndrome de Down son situaciones que atiende esta institución.



En la actualidad se cuenta con un cupo de 23 alumnos.

En el Día Mundial de Síndrome de Down, María Lilia Caballero Briseño, presidenta del Consejo Directivo del Instituto Irapuatense Down y fundadora de la escuela, habló de acerca de la integración social de las personas especiales en el cual aún se sigue trabajando brindándoles talleres ocupacionales y de oficio, esto para comprobar que ellos puedan ser contratados por empresas.



Actualmente en esta institución se ofrecen cinco talleres que son: “De la vida diaria” , “Pintura en madera y cerámica”, “Serigrafía”, “ Computación” y “Panadería y repostería”.



Discapacidad intelectual y Síndrome de Down son situaciones que atiende esta institución.



En la actualidad se cuenta con un cupo de 23 alumnos.