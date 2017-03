Exigen renuncia de Félix Servín

IVONNE MANCERA Publicada el

“No dio el ancho”, señaló el regidor del PRI, David Muñoz Torres, sobre el trabajo del Secretario de Seguridad, José de Jesús Félix Servín, a quien pidió renunciar, luego de señalar que no se ha respaldado a los policías municipales al sufrir agresiones.

El regidor tricolor indicó que luego del vídeo que circuló en redes sociales y medios de comunicación, donde se ve a un grupo de 5 jóvenes golpear a elementos de Policía Municipal, se ve la falta de capacitación de los integrantes de la corporación.

“Sigo pidiendo su salida porque no dio el ancho, ahí está la prueba (en el vídeo), se puede exhibir que no están capacitados, que no trabajaban en equipo, se puede decir que es falta de material disuasivo, antes de que suceda otra cosa, que le nazca dar las gracias y dejar a una persona que tenga la visión y las ganas de trascender en Irapuato”, solicitó.

calificó la estrategia del Secretario de Seguridad como “laxa y relajada”, pues en los operativos sólo se han detenido a personas por casos ‘fortuitos’.

Señaló que es preocupante que la ciudadanía, más que nada los delincuentes, estén demostrando una falta de respeto a los elementos de Policía.

“Otro punto que me preocupa es la capacitación que tienen nuestros policías, claramente se ve que no están a la altura de poder enfrentar una situación de este tipo, no son Rambo para pelear con 10 ó 12 delincuentes, o pandilleros, pero tendrían que aprender cuando menos a someterlos, cosa que no se ve”, señaló.