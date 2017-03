Molesta actuar de Regidor

JULIETA ORTIZ Publicada el

Comerciantes del mercado Vicente Guerrero se quejaron del actuar del Regidor priísta Armando Uribe Valle, de quien aseguran que quiere hacer una auditoría a la mesa directiva del centro de comercio guiado por “chismes”.

Más de 50 comerciantes de los 345 agremiados, se presentaron en Presidencia Municipal para solicitar acercamiento con el edil priísta, con el fin de mostrar el manejo que se ha hecho de los recursos propios, sin embargo no fueron atendidos.

Guadalupe Martínez, representante de comerciantes señaló que buscan mostrar su inconformidad con el Regidor, quien según les comentaron, ha hecho declaraciones en su contra, lo que atenta en su patrimonio.

Dijo que este es uno de los mercados más ordenados y que ha recibido dignificación, lo que demuestra que han trabajado bien.

“Se está dejando guiar por la señora Sandra López, una comerciante del mercado, se han metido escritos a las dependencias correspondientes de que esta persona en todo momento ha hecho difamaciones llevando el apoyo del señor Salvador Vargas, es una persona que lucra de la ignorancia”, refirió.

La representante indicó que lo correcto hubiera sido que antes de hablar, se concretara una cita entre el edil y ella.

Dijo que cada mes, entregan cuentan de entradas y salidas del recurso de los comerciantes, con documentos que llevan folio, los pagos que hacen a los policías auxiliares y quien es el tesorero.

“Mi inconformidad con el Regidor es simplemente por qué no nos tomó en cuenta como ciudadana, ya no como representante, por qué no el aclarar todas estas dudas lejos de andar difamando”, dijo.

Añadió que son los ciudadanos quienes deben pedir cuentas a los servidores públicos y no al revés.