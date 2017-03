Molesta negación de nueva clínica

JULIETA ORTIZ Publicada el

La negación que el delegado del IMSS en Guanajuato, Sergio Santibañez ha dado para la construcción de una clínica nivel 3 en Irapuato es inaceptable, pues los trabajadores deben aceptar servicios de mala calidad, señaló el Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Roberto Palacios Pérez.

Refirió que a nivel federal, se anunció la inminente construcción de esta clínica, pues tan sólo en un año ha crecido en 15% la inscripción de derechohabiencia, sin embargo las clínicas existentes están sobrepasadas.

“Difiero de Sergio Santibañez, nuestro delegado del Seguro Social, que en la última visita que hizo por Irapuato niega la construcción de una clínica, si para él no es necesaria y no se suma a las voces de los clientes primarios que tiene el Seguro como son los derechohabientes y trabajadores, en este caso no estamos hablando del mismo municipio”, dijo.

Destacó que la CTM en Irapuato no miente, puesto que dicho centro médico es necesario para quienes deben atenderse en ambientes caóticos como son la falta de camas disponibles y las malas condiciones.

“La verdad estamos viviendo como un país tercermundista, donde no hay capacidad, donde no hay la voluntad política para ejercer una buena atención en seguridad para nuestros trabajadores, los empresarios se han manifestado a favor, los trabajadores de igual manera”, refirió.

Palacion Pérez aplaudió la disposición que ha tenido el Gobierno de Irapuato para hacer la donación de un terreno junto al Hospital Materno Infantil, pues eso demuestra que lo que falta de parte de la institución de salud es voluntad.