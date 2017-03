AGUSTÍN CERVANTES | La Piedad Publicada el

Pese a tener en su poder por segunda semana el liderato del Grupo Dos en Liga Premier, Héctor Jair Real y sus pupilos no se conforman con lo obtenido hasta el momento.



En el entrenamiento de este martes, el técnico pidió a sus jugadores no bajar los brazos y preparar la estrategia para ir por más en este torneo.



El sábado jugarán a las 10 de la mañana ante Toluca en la jornada 12. Los mexiquenses son la mejor defensa del torneo con 6 goles en contra por lo que no será fácil.