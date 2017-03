FRANCISCO VELA Publicada el

El entrenador perdió la brújula. Acusa de falta de fondo físico a muchos de sus jugadores, el mismo problema con el que los encontró a su llegada el torneo pasado.

Torrente se enfoca en los cánticos de la porra, les pide que ya no canten “Hoy hay que ganar”. Pide que canten otra cosa porque eso les genera más presión. “Ya sabemos que tenemos que ganar”, dijo el todavía entrenador de la Fiera.

A Torrente se le olvidó el ábaco y ya no dio clases de matemáticas en la conferencia de prensa. En esta ocasión ya no puso a multiplicar y sumar a la prensa. Las cuentas alegres ahora son tristes. Seis derrotas, una más que todo el torneo pasado. Ni Baldor califica al León, mucho menos respaldaría su continuidad al frente del equipo.

Cero y van dos

Cuando las cosas no caminan se espera que aparezca el directivo, hable fuerte y marque las directrices para generar el cambio de rumbo. Ya le pasó al León; Jesús Martínez apareció y habló ante la prensa. Tristemente para él, no hubo respuesta y el equipo siguió en picada.

Luego de varios jornadas sin ganar, con derrota la mayoría; tras la eliminación de la Copa y la más reciente derrota a manos del Toluca, una vez más apareció el presidente del equipo. Ahora por Twitter, mandó un comunicado donde enumeró cualidades positivas por las que pueden salir adelante pero nada más.

El mensaje fue más bien para recordar lo que han invertido y que esperan resurgir. No hay ultimatums, no hay palabras fuertes, no hay exigencias, no compromete a nadie. Segunda vez que tiene que hablar el presidente del equipo en medio de una crisis de resultados y más grave aún, de identidad futbolística.

¿Habrá una tercera vez?

El estadio León es una amenaza de muerte

Casi para finalizar el partido del sábado, una de las láminas del techo del Estadio León se comenzó a desprender. El riesgo para mucha gente es latente. Ya no sólo es el hecho de lo práctico y cómodo que pueda ser ir a ver los juegos de local de León, es todo un tema de seguridad.

El Club León debería, como usuario del estadio, hacer una inspección exhaustiva al techo y toda su estructura tratar de eliminar al máximo todas las amenazas a la seguridad de los asistentes.

Twitter: @pacovela