Busca Álvarez Icaza ola independiente

CUTBERTO JIMÉNEZ MAYAGOITIA | LEÓN Publicada el

El ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, estuvo en León para promover el movimiento "Ahora", con el que aspira a ser candidato independiente a la Presidencia en el 2018, pero también a empujar varias candidaturas locales en todo el país.

En entrevista para am explica de qué se trata la nueva iniciativa colectiva ciudadana "Ahora".

En la charla urge al Gobierno de Guanajuato y de León en particular a voltear a revisar lo que pasó en el estado de Nuevo León para evitar alcanzar todavía peores índices de inseguridad y violencia.

"Teniendo la Policía que tiene León, con los niveles de denuncia de violaciones a los derechos humanos, de abuso en el uso de la fuerza, en ese contexto el escenario por venir puede ser un escenario como el de Nuevo León, que la intervención de la autoridad genera más violencia y no más seguridad; es un momento privilegiado para ver modelos de seguridad ciudadana y de prevención del delito", dijo.

No sólo la suya, sino cualquier aspiración de candidatura independiente ¿tiene futuro de llegar a la boleta del 2018? ¿No terminará por quitarle votos a López Obrador y fortalecer a PRI o PAN?

Estamos construyendo una plataforma de candidaturas de expresiones, de organización, que pueda llevar a una cosa mucho más robusta que algo sólo individual. Y segundo, México no ha vivido un proceso federal con candidaturas independientes, es una experiencia nueva y habrá que entonces hacer un fenómeno de pedagogía de un nuevo ejercicio de representación y participación.

Y la tercera idea es que me parece que es muy temprano para establecer escenarios inevitables, yo no creo ni que Andrés (Manuel) ni ningún otro estén en un escenario inevitable porque en México las elecciones han mostrado en el pasado que se deciden los últimos meses, y a nivel internacional hemos tenido ejemplos muy recientes, bien lo que pasó con Trump, el Brexit, bien con Colombia.

Me parece que hay un contexto en que muchas personas no se sienten representadas en lo que existe, como ejemplo tuve una conferencia en la Universidad De La Salle Bajío, habría unos 150 alumnos, en un diálogo sobre ¿a quién le gusta lo que pasa en México? Sólo cuatro levantaron la boleta verde, y otra fue ¿quién se siente representado por los partidos políticos? y cuatro o cinco levantaron la verde.

Venimos a León porque tres grupos distintos nos contactaron para decir "nos interesa lo que están haciendo, no nos gusta lo que hay"; uno fue Andrés, otro que se llama "Los Muros sí Caen" y otro grupo es una Coordinadora Popular. Vino gente de distintas ciudades de Guanajuato que no conocía.

¿Qué dice a quienes te ven como una opción testimonial, sin opción de realmente competir?

Es una expresión del candidato testimonial por excelencia (Jorge Castañeda), lo que toca decir es que "Ahora" está pensada como una plataforma colectiva que multiplica y suma, y eso es la primera cosa que hay que atender; no es un asunto de Emilio Álvarez Icaza, es una suma de expresiones, de agendas, de gentes, está Denise Dresser, Sergio Aguayo, Javier Sicilia, gente que estuvo en la Alianza Ciudadana por Chihuahua para llevar a Javier Corral al poder, gente del Movimiento de Víctimas, de universidades públicas en Jalisco como la UDG, la UV, la UNAM, de universidades privadas.

Para responder si es viable, no testimonial, pensamos en etapas: si tiene atracción tendrá sentido y una de las reglas que nos pusimos es veamos si esta iniciativa refleja un diagnóstico más allá de lo que nosotros pensamos; el requisito de los 80 mil avales es una autoexigencia y nos damos como límite septiembre, y, si no los tenemos, no vamos a seguir, y si los conseguimos vamos a multiplicar los esfuerzos, el INE pide el 1% (firmas del padrón electoral para el registro), que son como 800 mil.

¿No es factible una sola candidatura independiente por la Presidencia?

Hace tiempo platiqué con ellos, no he platicado, pero por supuesto que hay voluntad de diálogo, habrá que ver qué piensa el CNI (Consejo Nacional Indígena), qué piensan otros; no creo necesariamente en aquella cosa de parcela de votos, que haya dueños de votos, donde partidos o personas digan este voto es irreductible y es para mí. Creo más en un fenómeno donde la gente decida, hemos visto alternancias, votos cruzados, aquí mismo en Guanajuato, donde la gente está empezando a buscar distintos tipos de opciones y eso me hace ver que hay una masa crítica que sí voltea a ver distintas referencias.

Lo que hemos visto en "Ahora" es construir esta plataforma de múltiples candidaturas, y los esfuerzos están abocados en eso, no estamos en la construcción de una candidatura a la Presidencia sino de una iniciativa colectiva, y en su caso esa decisión no la voy a tomar yo, sino los que formamos "Ahora".

¿Cómo construir candidaturas competitivas para el Congreso federal, locales, alcaldías?

Hay un proceso federal y 30 procesos estatales simultáneos en el 2018, México no ha vivido esas dos cosas, las candidaturas independientes y 30 elecciones al mismo tiempo, eso va a dar espacio a que se den expresiones de muchos liderazgos locales, a que dialoguen los muchos méxicos. Guanajuato es un tipo de México muy particular, eso está dando lugar a que liderazgos locales levanten la mano.

Tener tantos (candidatos) como sea posible. Lo que queremos es una articulación y presentamos tres documentos: Principios éticos, políticos y organizativos; para formar parte de esta iniciativa tienes que escribir ciertos principios éticos, para verificar que se cumplan hemos hecho un comité independiente que va a encabezar Sergio Aguayo, y de oficio, por iniciativa propia, podrá investigar que las personas que están en "Ahora" cumplan, y servirá como mecanismo de revisión, de auto-contención.

Son bienvenidos todos los que no se sienten representados por lo que existe, que se sienten muy indignados, muy desafiados con lo que se ve, los que se sienten engañados, frustrados, robados con la clase política, habrá personas que puedan tener trayectoria política, por supuesto; no se trata de construir un "purómetro" pero lo que sí pedimos es que abracen ese código de ética. No estamos en esa cosa de construir los puros y castos contra los malos y feos, es una plataforma incluyente y diversa.

Ha llamado a Vicente Fox traidor a la democracia, ¿por qué?

Es una persona que en el 2000 generó mucha esperanza y que lamentablemente esas expectativas fueron traicionadas; es muy triste pensar que esa esperanza que surgió en Guanajuato terminó en una traición a la democracia, primero porque no sólo las cosas que dijo no cumplió: las tepocatas y víboras prietas no fueron a la cárcel, se hizo un pacto de impunidad, el fenómeno de acabar con esas prácticas de corrupción y revisar la justicia no se hizo; segundo, las reglas, valores y principios bajo los cuales el llegó a la alternancia no los respetó.

Y tercero, porque esas formas de luchar contra la corrupción y hacer negocios desde la política no las combatió, al contrario las reprodujo, los beneficios que tuvo con su pareja, con los hijos de Marta Sahagún, los contratos insultantes, las licitaciones inexplicables, todos esos beneficios son una traición a lo que él dijo, a la democracia. La historia está poniendo a Vicente Fox dentro del grupo de traidores a la democracia, y ese pacto de impunidad y corrupción él lo empezó a construir, pensó que con sacar al PRI de Los Pinos era suficiente, y no, ahí empezaba su trabajo.

El estado de Guanajuato es noticia por su ‘boom’ económico, pero también por el crecimiento de la inseguridad y violencia, y el rezago social ¿Qué lectura tiene de lo que pasa aquí, qué falla?

Guanajuato es un modelo extraordinariamente interesante, crecimiento con desigualdad, tienes unos polos de desarrollo de los más avanzados del país, tasas de crecimiento superior al 6%, con inversiones multimillonarias, y simultáneamente tienes que 3.2 millones de personas que no tienen ingresos suficientes para comprar lo básico, el 52% de las personas en Guanajuato no tiene ingresos mínimos para vivir.

Esos fenómenos generan una enorme tensión, el 40% de la población en León que vive en estos eufemísticamente llamados "polígonos de desarrollo" que en realidad son "polígonos de pobreza".

Eso es indicativo de un modelo económico que no está abatiendo la pobreza, hay crecimiento económico pero no hay inclusión, y tienes condiciones que claramente reproducen problemas de violencia contra las mujeres, fenómenos de un uso de la fuerza no controlado, el escándalo de la Policía de León es de los peores ejemplos del país. Ejemplos tras ejemplos de abusos no sancionados y fenómenos muy severos de como está creciendo el espiral de violencia en Guanajuato, ejecuciones.

Guanajuato pareciere no estar dialogando con las experiencias de otros estados, me parece que se tiene que tomar nota para que esto no se múltipliquee en una entidad que no era conocida por la violencia.

Por eso el caso de León es tan emblemático, lo que ha pasado en otras ciudades del país es que la intervención de la autoridad genera espirales de mayor violencia. Teniendo la Policía que tienes en León, con los niveles de denuncia de violaciones a los derechos humanos, de abuso en el uso de la fuerza, en ese contexto el escenario por venir puede ser un escenario como el de Nuevo León, que la intervención de la autoridad genera más violencia y no más seguridad.

Es un momento privilegiado para ver modelos de seguridad ciudadana, modelos de prevención del delito, si sólo quieren responder con el uso de la fuerza cuando tienen instituciones de Seguridad no controladas, probablemente se dispare la violencia. Guanajuato tiene que voltear a ver lo que pasó en Nuevo León, urgentemente, urgentemente.

¿Percibe falta una actuación más decidida de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos?

Hay tres tramos de control responsables: el Gobierno Estatal, Municipal, que son los primeros responsables, y la Procuraduría de Derechos Humanos es una instancia extrema de control. Creo que es muy importante que la Procuraduría incremente todo lo que signifique, no sólo mecanismos de capacitación, sino que casos emblemáticos de discusión pública tengan una sanción. Hemos visto en televisión nacional, en las redes sociales a nivel nacional, casos de tortura y abusos de la Policía.

En el caso de la tragedia de tres hermanitos asesinados en San Miguel de Allende ha habido un debate sobre la necesidad de una intervención a fondo de la CNDH, ¿coincide en que eso es lo mejor?

Si la Procuraduría (Estatal de Derechos Humanos) no responde pronto, eficiente y contundentemente, se juega la confianza; que se estén preguntando si tiene que intervenir la Comisión Nacional es una expresión de que la Procuraduría tiene que construir casos categóricos en respuesta para ganarse un mayor espacio de confianza.

La discusión de que intervenga la CNDH es un indicador de que no se está viendo la expectativa local atendida, si son autoridades locales (las que intervinieron en los hechos del pasado 14 de enero en San Miguel) tendría que estar resolviendo el órgano local de Derechos Humanos.

El movimiento "Ahora" termina con el 2018 o ¿qué sigue después?

Con honestidad intelectual te contestó que no lo sé, porque habrá que ver qué deciden quienes constituyen este movimiento; yo estoy empujando para decir no es una persona es una iniciativa colectiva, entonces mal haría en decirte va a pasar tal cosa si estoy apostando a una decisión colectiva. Te invito a que tengamos esta conversación en agosto del 2018, ahorita no lo puedo responder.

Ahorita buscamos avales no firmas de personas que nunca más vamos a volver a ver. Tal vez en menos de un mes volvamos otras personas, Denise, Sergio Aguayo, Sicilia, yo, ahora vamos a organizar y multiplicar para discutir y llegar en septiembre con 80 mil avales y un Programa de Gobierno.