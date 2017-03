Buscan defender proyecto Zapotillo

VANIA JARAMILLO | LEÓN Publicada el

Consejeros del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) defenderán el proyecto del acueducto El Zapotillo-León.

José Luis Manrique Hernández, regidor del PAN, llamó al alcalde de Guadalajara, Enrique Ramírez Alfaro "político populista" y acusó la ignorancia sobre el proyecto que terminará beneficiando también a Los Altos de Jalisco.

"No tiene ni idea de lo que representa El Zapotillo para Guadalajara, Altos de Jalisco y León, parece que sólo sigue su agenda política para consolidar su candidatura a la gubernatura de Jalisco", comentó.

"Lo único que está haciendo es poner en contra a dos ciudades hermanas y parar el desarrollo y sustentabilidad de ambas", arremetió.

Y es que Ramírez estuvo el sábado pasado en el centro de San Juan de Los Lagos, donde declaró que se unirán para detener la construcción del acueducto El Zapotillo-León.

El presidente municipal tapatío acudió a esta manifestación convocada por el Observatorio Ciudadano del Agua de Jalisco.

"No le han puesto un solo peso a El Zapotillo, León tiene más de 200 millones invertidos, no entiende que le será de provecho. El proyecto lo vamos a defender contra todos, es para León y la zona metropolitana de Guadalajara", recalcó Manrique.

El consejero y regidor priísta, Jesús Vázquez García, pidió que las autoridades de Guadalajara se abran a un diálogo con las leonesas.

"Tratándose del agua para los ciudadanos y para todos no debe hacerse ese egoísmo total entre mexicanos, debe existir un diálogo", exhortó.

"Como autoridades se les puede exponer el proyecto y que no lleguemos a ese tipo de conclusiones. No creo que se deba parar el proyecto, no creo que les asista la razón en un proyecto en el que tanto hemos invertido", aseveró.

También empresarios

Mario Medrano Lozano, coordinador de la Comisión de Infraestructura de Concamín Bajío, llamó a las autoridades a evitar este tipo de conflictos en un proyecto tan importante.

"Deben SAPAL y Gobierno del Estado hablar con el Gobierno de Jalisco y siendo testigo la regional de Conagua. El Alcalde de Jalisco está pensando en el corto plazo y no en el mediano y largo plazos, está equivocado", comentó.

Gustavo Guraieb Ranth, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), dijo que las autoridades municipales y estatales están obligadas a ser más proactivas y tener mayor iniciativa para dialogar, negociar y desatorar esta nueva barrera que ha encontrado el fallido proyecto de El Zapotillo.