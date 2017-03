Denuncian engaño con Taxis Ejecutivos

JESÚS GARCÍA Publicada el

Los líderes de tres agrupaciones de taxis en Guanajuato fueron denunciados por vender los permisos para Taxis Ejecutivos que otorgó el Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato el año pasado.



El 16 de febrero pasado se presentaron 14 denuncias por “engaño o aprovechamiento” y se canalizaron a la Agencia Investigadora 15-UTC05 del Ministerio Público del Fuero Común.



Los denunciantes debieron pagar hasta 70 mil pesos por los permisos y para usarlos. El Instituto de Movilidad cobrá sólo de 2 mil 107 pesos por los derechos del permiso.



Los líderes denunciados son José Luis Guerrero Mendoza de Línea Dorada, Javier Gamez de Taxi Minero y Juan Carlos Aguilar Vázquez de Taxi Platinum. Siete denuncias se ratificaron el 3 de marzo en contra de los dos primeros.



En entrevista con am, Guerrero Mendoza reconoció que estas dos organizaciones de taxistas de la Capital del estado forman parte de Línea Dorada y aceptó que él pidió un pago de 40 mil pesos por cada vehículo que se integró a su agrupación en León.



El dirigente argumentó que la cantidad que solicitó fue para comprar la plataforma que según dijo costó más de dos millones de pesos, así como los gastos operativos y administrativos.



Sin embargo, Juan Carlos Aguilar de Taxi Platinum admintió que la plataforma con la que trabajan es rentada.



También sañaló que las acusaciones son falsas y están analizando contrademandar.



José Alfonso Luna Salgado, Gloria Salgado Salazar, Osvaldo Luna Salgado, Javier Medina Gómez, Juan José Franco Yebra, Alejandro González Cruz y la empresa Kalux S.A. de C.V., son los acusadores que ratificaron las denuncias.



El monto exigido hasta por los siete denunciantes asciende a casi medio millón de pesos.



Las personas que denunciaron a Guerrero, Aguilar y Gamez, argumentaron que desconocían que el único pago para obtener un permiso de Taxi Ejecutivo era 2 mil 107 pesos.



Mencionaron que de estar enterados, ellos habrían realizados los trámites, sin embargo los líderes taxistas los engañaron con el argumento de que solamente a través de sus organizaciones se liberarían los permisos.



Alejandro González Cruz, uno de los denunciantes, llegó a un acuerdo reparatorio con los tres demandados y el 13 de marzo firmaron el convenio para que le regresaran parte de su dinero.



En el documento quedó asentado que el pago es para “solucionar el conflicto derivado del posible ilícito de fraude”.

Así sacaban provecho de permisos

En las denuncias presentadas, los acusadores explicaron como fueron convencidos para pagar hasta 70 mil pesos.



Alejandro González Cruz explicó que a finales de junio del 2016, Javier Gamez, líder de Taxi Minero, lo invitó a obtener un permiso ejecutivo que “ellos estaban dando” con solo aportar la cantidad de 10 mil pesos para pagar la plataforma digital que él había comprado.



Como condición le pidió que comprara un vehículo nuevo, modelo Sentra y color blanco. Alejandro consiguió dinero prestado y compró el automóvil de contado el 30 de julio del 2016.



En su denuncia, González Cruz asegura que cinco días antes, el 26 de julio, Gamez ingresó ante el Instituto de Movilidad un paquete de solicitudes para permisos de taxis ejecutivos, en el cual iba el suyo.



Al paso de un mes, Alejandro comenzó a desesperarse porque no le entregaban su permiso ya que tenía la deuda del dinero que consiguió para comprar el vehículo y buscó a Javier Gamez para pedir una explicación.



El líder le dijo que debía ingresar una nueva solicitud, pero que ahora tendría un costo de 50 mil pesos por el permiso.



“Nos dijo que esa cantidad no era nada, porque esos permisos se iban a volver concesiones y que ya existía un acuerdo entre Taxi Minero, Taxi Platinum y el representante estatal de Línea Dorada, José Luis Guerrero, al que llamaban ‘Patrón’”.



Nuevamente consiguió dinero prestado para juntar los 50 mil pesos, los cuales entregó en dos pagos de 25 mil pesos en las oficinas de Taxi Minero, en la colonia Cerro de los Leones de Guanajuato.



El 23 de septiembre Alejandro fue informado que el permiso ya estaba liberado y tendría que recogerlo en el Instituto de Movilidad. En el lugar se encontraba Juan Carlos Aguilar Vázquez, dirigente de Taxi Platinum.



“Tuve que pagar 2 mil 107 pesos por los derechos del permiso a Movilidad, dándome cuenta que ese era el costo real del permiso”, mencionó González Cruz.

‘Se tienen que poner a la orden de Platinum’

Luego de realizar el pago ante la dependencia, Javier Gamez le explicó a Alejandro que tenían que ponerse a la orden de Aguilar Vázquez de Taxi Platinum.



Fue citado en las oficinas de Platinum, un costado de Presa de La Olla y le informaron que para pertenecer a su organización tendría que firmar un “contrato laboral con la empresa”.



El contrato consistía en comprar un teléfono Iphone s6 del que debería pagar 470 pesos de renta al mes, mil 500 pesos de renta mensual por el uso de la “Plataforma Signia Tecnología GPS” y otros mil 400 pesos “por servicios administrativos de oficina”.



Además, Juan Carlos Aguilar le exigió otros 10 mil pesos más en efectivo para comenzar a trabajar en su plataforma. Alejandro tuvo que desembolsar 13 mil 370 pesos más. Del dinero entregado nunca se le dio un recibo y el teléfono Iphone s6 se convirtió en Iphone s5.



La promesa era que a través de Signia Tecnología GPS, operada por Platinum, tendrían hasta 20 servicios diarios para atender, pero al ver que no funcionó como le dijeron decidió ir con Aguilar para solicitar su baja.



Como respuesta recibió una negativa y Aguilar le informó que ahora tenía que comprar un radio de frecuencia privada para que “pudieran pasarle servicios”, con un costo de 6 mil pesos y además le pidió pintar el coche de gris, dándole un plazo de 15 días para hacerlo.



Al no aceptar estas nuevas condiciones, Juan Carlos Aguilar lo amenazó con dar de baja su permiso ejecutivo y avisar al Instituto de Movilidad para que detuvieran el automóvil.



Después de insistir en que lo dieran de baja de esta plataforma, finalmente el 22 de diciembre Aguilar aceptó, sin que se le entregan los documentos que había firmado.



Al darse cuenta que otras personas habían pasado por la misma situación decidió poner una denuncia el 16 de febrero y ratificarla el 3 de marzo pasado.

Entrega 200 mil pesos a líder de Línea Dorada

José Alfonso Luna Salgado, otro de los denunciantes, acusó ante el Ministerio Público a José Luis Guerrero de cobrarle 200 mil pesos por cuatro permisos que tramitó para él y sus familiares.



am contactó a José Alfonso Luna y explicó que Guerrero Mendoza recibió el dinero en sus oficinas. Además, señaló que Javier Gamez y Juan Carlos Aguilar le exigieron otros 80 mil pesos para gestionarle los permisos y pertenecer a su plataforma digital.



Primero Javier Gamez de Taxi Minero le pidió 10 mil pesos por permiso para tramitarlos ante el Instituto de Movilidad. Luego de dar el dinero, el 9 de agosto Gamez le informó que por órdenes del líder de Línea Dorada los permisos estaban detenidos.



Luna decidió ir a buscar a José Luis Guerrero. Le pidió acudir a sus oficinas en León para platicar el 17 de agosto.



“Nos dijo que la razón de haber puesto ese candado de no entregar más permisos era porque estaba afectando sus intereses personales”, declaró ante la autoridad, José Alfonso Luna.



El agraviado aseguró que el líder taxista les pidió 50 mil pesos por cada coche para poder entregarles el permiso debido a que ese sería su costo, ya que había muchos interesados en adquirirlos. Alfonso buscó negociar el cobro, pero el líder taxista se negó a bajar la tarifa.



Luna Salgado decidió pagarle a Guerrero Mendoza al ver que sus permisos no eran liberados a pesar de haber cumplido con todos los requisitos que pedía el Instituto de Movilidad. Incluso envió oficios al instituto y a la Casa de Gobierno para saber por qué no le entregaban sus permisos.



Acompañado de su mamá Gloria Salgado Salazar, acudió a sus oficinas de Guerrero Mendoza el 24 de agosto para entregar un primer pago de 100 mil pesos. El segundo lo hicieron en el mismo lugar el 13 de septiembre.



“Al llegar nos pidió que entregáramos los celulares y los lentes que llevábamos mi madre y yo, luego les dijo a las dos señoritas que se salieran y cerraran la puerta, primero le dimos 100 mil pesos y luego cuando juntamos la otra parte se la llevamos al mismo lugar”, aseguró Luna Salgado.



El 16 de septiembre fue convocado a las oficinas de Taxi Platinum junto con otras personas que también tenían permisos. Ahí estuvieron los tres líderes de taxis para explicarles cómo trabajarían y le pidieron otros 10 mil pesos.



Al considerar que era una injusticia, le dijo a José Luis Guerrero que ya había recibido 200 mil pesos de los cuatro permisos y que los dejara ya trabajar, le respondió que las cosas se hacían como él decía.



“(Dijo) que si quería me regresaba mi ‘camarón’ (refiriéndose al dinero), pues ‘vacas que no dan leche a mí no me sirven’”, declaró Luna Salgado.

‘Solo pedí 40 mil pesos’: líder de Línea Dorada

En entrevista con José Luis Guerrero de Línea Dorada, afirmó que la cantidad pedida fueron 40 mil pesos y respaldó a Javier Gamez y Juan Carlos Aguilar, que forman parte de su agrupación.



“Tengo que defender a Gamez y tengo que defender a Juan Carlos, estas dos agrupaciones forman parte de Línea Dorada a nivel estado y ellos, que quede claro, pidieron esas cantidades para compra de tecnología, compra de software y para contratar publicidad, fueron 40 mil pesos”.



En relación a los 200 mil pesos que denunció José Alfonso Luna Salgado haberle entregado en sus oficinas, aclaró que sólo fueron 80 mil pesos, es decir, 20 mil pesos por cada vehículo.



Aseguró que tiene videos de su oficina en el momento que recibió el dinero y en su momento los podría presentar como pruebas, sin embargo al pedirle una copia, dijo que lo revisaría porque se borran cada 15 días.



“Yo tengo todas las pruebas para demostrarle que no me dio esa cantidad, porque aquí en mi oficina tengo videos, tengo cámaras donde lo grabé, pero las pruebas (las voy aportar) en los juzgados”, señaló.



Aseguró que el 13 de septiembre, el día que supuestamente recibió el segundo pago de 100 mil pesos por parte de José Alfonso Luna y Gloria Salgado, él estaba en Cancún festejando su cumpleaños con su familia.



“No procede la demanda, porque no es un engaño es un acuerdo entre particulares, ya estamos grandecitos, después de ocho meses que se les tramitó el permiso ahora quiere que se les regrese la cosa”.





‘Son puras mentiras’: dice dirigente

El dirigente de Taxi Platinum, Juan Carlos Aguilar, rechazó las acusaciones en su contra y mencionó que están analizando contrademandar a quienes los acusan.



“Ya lo revisó nuestro abogado, las acusaciones que ellos dicen son totalmente falsas, tan es así que yo tengo pruebas tangibles y escritas, lo que ellos comentan son puras mentiras”, aseguró.



Reconoció que les cobró 10 mil pesos por la inscripción a su empresa, lo que contradice la versión de José Luis Guerrero sobre que el cobro fue de 40 mil pesos.



Dijo que con la llegada de los taxis ejecutivos su nómina se triplicó, ya que contrató más personal administrativo y los gastos de operatividad aumentaron.



Juan Carlos Aguilar explicó que se agregaron alrededor de 40 taxis ejecutivos a su empresa, pero señaló que los 10 mil pesos sólo se los cobró a las siete personas que lo denunciaron.



Al cuestionarle por qué había aceptado negociar con Alejandro González Cruz para regresarle 20 mil pesos de los 70 mil que le reclamó para resarcir el posible ílicto de fraude como se menciona en el convenio, contestó que la autoridad así lo acordó.



“Eso simplemente fue porque en el área conciliatoria así se acordó, porque el agente del Ministerio Público dijo es una acuerdo entre particulares”.