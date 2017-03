Padecen muérdago árboles del Hidalgo

VANIA JARAMILLO | LEÓN Publicada el

Un vecino del bulevar Hidalgo denunció árboles con muérdago, entre ellos una jacaranda en calles aledañas.

Lucio Rico Torres aseguró que tiene años reportando a las dependencias municipales cada vez que sale plaga y lo ignoran.

"Desde que estaba Luis Ernesto Ayala he denunciado lo que les pasa a estos árboles porque representa peligro, ya que cuando el muérdago vence las ramas ésta se caen", dijo el propietario de un local ubicado justo enfrente del camellón con árboles y que tiene 25 años en la zona.

Mostró varios de los árboles que tienen la paga que absorbe los nutrientes; incluso una jacaranda en la calle Zeus del Valle, de la colonia Valle de León.

"No puedo creer que no tengan una grúa para poderles cortar eso, lo que hace el muérdago es que se come todos los nutrientes y termina por secar el árbol pero no hacen caso, eso se corta y el árbol comienza a recuperarse", aseguró Rico.

El vecino señaló que en el tramo del bulevar Las Torres a la avenida León Guzmán, hay por lo menos cinco ejemplares con plaga.

Además denunció la tala de un árbol sano en lo que hoy es el paradero Guanajuato, sobre el mismo lugar.

Informó que ya pidió a la Dirección de Gestión Ambiental que investigue la razón por la que fue talado.