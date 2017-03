Asteriscos

***LAS ADVERTENCIAS



A reserva de conocer oficialmente las causas de la tragedia que dejó cinco muertos el miércoles en la refinería de Pemex en Salamanca, los riesgos para los trabajadores tienen años que son advertidos.



***ALERTA DEL 2013



En noviembre del 2013 integrantes de la Comisión Especial de Medio Ambiente en Entidades donde hay instalaciones de Pemex, de la Cámara de Diputados, visitaron la planta local y alertaron del mal estado.



***ZONA DE RIESGO



En abril del 2014 el entonces diputado federal por Salamanca, Genaro Carreño, presentó un punto de acuerdo que urgía a Pemex atender el riesgo de las “llenaderas” de autotanques, donde ocurrió el accidente.

***VISITA LEGISLATIVA



La priísta Rocío Abreu encabezaba la flamante Comisión Especial de Prevención, Conservación y en su caso Restauración del Medio Ambiente en entidades donde hay instalaciones de Pemex, y también participaba el legislador salmantino Genaro Carreño Muro. Luego de la visita a Salamanca en noviembre de 2013 los legisladores concluyeron que se ponía en riesgo a trabajadores y población.



*RIESGOS A LA VISTA



El comunicado de prensa de la gira decía que se “constató la falta de mantenimiento de la planta y advirtió que de no reconfigurarse o modernizarse, se corre el riesgo de accidentes no sólo para perjuicio de los trabajadores, sino para la población de la zona, además de ser una fuente de contaminación”.



*LOZOYA, LA PROMESA



Unos días después de esa visita legislativa el director general de Pemex, Emilio Lozoya, compareció ante la Comisión de Energía y les dijo que no había recursos para la nueva refinería Bicentenario, en Tula Hidalgo, pero que se apostaría a reconfigurar las de Tula, Salina Cruz y Salamanca.



*EXHORTO DE GENARO



En abril de 2014 Carreño Muro presentó un punto de acuerdo en el que exhorta al Director General de Pemex “a considerar la pronta adquisición de una planta coquizadora (para procesar residuos y convertirlos en petróleo) y el traslado del área de llenado de autotanques fuera de la zona urbana”.



*LAS LLENADERAS



El acuerdo aprobado decía que era “urgente la reubicación del área de las llenaderas de autotanques fuera de la refinería y de la zona urbana, para con ello evitar accidentes que pudieran suscitarse en las instalaciones; y librar el ingreso de pipas que representan un riesgo latente para los habitantes”. La trágica explosión del miércoles pasado fue precisamente en la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR).



*OTRA VEZ EN 2016



En abril de 2016 fue aprobado otro punto de acuerdo, esta vez presentado por la diputada federal de Salamanca, Karina Padilla, en el que se exhorta a los titulares de la Semarnat y la ASEA (Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos), para que informen si la refinería cumple la ley y su responsabilidad en las contingencias atmosféricas.



*RECONFIGURACIÓN, UN MISTERIO



Hoy, la reconfiguración a la que se urgió para prevenir los accidentes y reducir la contaminación, no ha concluido a pesar de anuncios millonarios de inversión que cada año se prometen para la planta. Es hora que Pemex no sale a explicar de la “a a la z” en qué consiste la modernización, qué llevan y qué falta.



*PLANTA ESTRATÉGICA



La refinería de Salamanca se considera estratégica al ser la única productora de lubricantes, parafinas y alcohol isopropílico, y abastecedora de hidrocarburos para once entidades del centro del país.

***JALONEO DE ALTURA



La iniciativa del diputado federal panista leonés, Miguel Ángel Salim Alle, de castigar la impuntualidad de las aerolíneas por causas imputables a las mismas, está en pleno jaloneo entre el Poder Legislativo y la Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero) que comanda el reelecto Sergio Allard, directivo de Aeroméxico.



*IMPUNTUALIDAD AÉREA



La reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, aprobada desde diciembre en la Comisión de Economía, de la que es secretario Salim, todavía no es subida a la votación del Pleno. La iniciativa original aprobada plantea una indemnización al usuario del 20% por vuelos demorados y eso de plano no les gustó nadita a las aerolíneas que pidieron a los legisladores escuchar sus súplicas.



*EL 20% SIEMPRE NO



Luego de propuestas irrisorias de la Canaero, que los diputados no aceptaron, poco a poco se acercan las posturas. En el Legislativo están dispuestos a bajarle a 7.5% a la bonificación exigida a las aerolíneas impuntuales y la Canaero ofrece un 5% la primera hora y un 7.5% la siguiente. En esas están ahora.



*LA CANCELACIÓN



Una buena es que el vuelo quedará cancelado a las cuatro horas y las aerolíneas tendría la obligación de dar hospedaje y alimentos si el vuelo sale el siguiente día, y asignar el espacio en el siguiente vuelo.



*SALIM, LA APUESTA



En toda reforma es deseable escuchar a la contraparte, sin que eso implique ceder en lo fundamental. De ahí que el panista leonés se juega en estos días sacar una reforma importante, o morir en el intento. Salim Alle ha puesto mucho de su capital político en eso y en presionar mejoras al Aeropuerto de Guanajuato.



*LO OTRO, SIN BRONCA



En el resto de la reforma a la Ley del Consumidor no hay problema, como es: que se publiquen las causas de la demora en un tablero electrónico, difundir la página de Profeco para que ahí mismo puedan levantar la queja por la demora y que en los vuelos la Profeco informe sobre los derechos de los usuarios.

***GLOSA, PREGUNTAS



Hoy que comparezca el gabinete de los ejes Calidad de Vida y Economía para las Personas en el Congreso, con motivo de la glosa del V Informe, los diputados tienen arsenal que disparar. Por ejemplo, los resultados de Impulso Social, la insuficiente cobertura de servicios médicos sobre todo en turnos vespertinos y fines de semana, la compra de medicinas y las dudas sobre el costo de la distribución.



*BANCADAS Y POSTURAS



El PAN blindará a sus funcionarios con preguntas ordinarias y la nota será ver un valiente que sí confronte; el Verde insistirá en la compra de medicamentos y los limitados resultados de la política ambiental; y del PRI no sabemos qué armas portan con el antecedente de que hace un año pasaron de noche y del periodo ordinario que inició desde el 15 de febrero ni su agenda legislativa presentaron.

Fiscal Anticorrupción, ya merito

Las comisiones de Justicia y Anticorrupción del Senado, la primera encabezada por la panista leonesa, Pilar Ortega Martínez, y la segunda por el priísta Héctor Yunes Landa, recibieron ayer la evaluación de los aspirantes a Fiscal Anticorrupción que hizo el Comité de Acompañamiento Ciudadano (CAC).



Luego de la comparecencia de 23 aspirantes el CAC priorizó los cuatro mejores perfiles. Ese reporte será entregado a la Junta de Coordinación Política del Senado para que tome la decisión definitiva.



El nuevo Fiscal es un nombramiento clave en el denominado Sistema Nacional Anticorrupción.