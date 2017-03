Para políticos: sin fuero y sin cargo si cometen un delito

YAJAIRA GASCA Publicada el

Una vez que se aprobó la eliminación del fuero, ahora los funcionarios públicos también podrán ser separados de su cargo de forma casi autómatica, si es que cometen un delito grave que amerite prisión.

Y es que el grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la cual ya se revisa en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

La propuesta plantea que la declaratoria de separación del cargo de un funcionario que ha cometido delitos graves, pueda hacer en automático sólo con un pronunciamiento de la Mesa Directiva del Congreso, una vez que reciba el auto de vinculación a proceso.

"Lo que estamos haciendo es eliminando y adecuando ya los procedimientos al interior del Congreso con la figura de la eliminación del fuero… y un tema que fue coincidente en la mesa fue que no fuera necesaria una votación ni del Pleno ni de comisión para hacer la declaratoria de separaración", explicó la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Consitucionales, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

La diputada dijo que el objetivo de esta reforma es evitar que algún caso de esta índole pueda politizarse. La propuesta prevé de dos a tres días hábiles, después de recibido el auto, para que pueda hacerse la declaratoria en la Mesa Directiva y cause efectos.

"Viene ya la notificación del auto de vinculación a proceso, llega a la Mesa Directiva, la Mesa Directiva va a tener conocimiento, va a tener que ser enlistado en la siguiente sesión y no hará de conocimiento al Pleno, que dado que hay un auto de vinculación, se hace una separación del cargo, con esto se valida por el Pleno, ya no se tiene que votar, ya no se tiene que llevar más tiempo", concluyó.