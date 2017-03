Pide cárcel para ladrón de jersey de Tom Brady

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

El ex presidente Felipe Calderón pidió a las autoridades mexicanas encarcelar al mexicano que robó el jersey del jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady.



A través de redes sociales, el panista escribió: "Autoridades mexicanas deberían tomar la iniciativa y meter a la cárcel al periodista que se robó el jersey de Tom Brady. Poner el ejemplo".



Desde que la noticia se supo, Calderón pidió castigo para el ex director de La Prensa que supuestamente sustrajo la prenda del vestidor al final del partido del Super Bowl.



Ayer lunes, las autoridades de Estados unidos y México revelaron que encontraron en México el jersey robado. Las versiones apuntan a que fue Mauricio Ortega, el ex director del diario La Prensa.