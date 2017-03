Elmo pierde su trabajo por culpa de Trump

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Un video publicado por la página web "What's Trending" muestra un parodia en la que el conocido personaje infantil "Elmo" se entera que será "despedido" de Plaza Sésamo.

El clip, que se ha hecho viral en las redes sociales, es una muestra de la ola de críticas que desató el proyecto presupuestal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que recorta drásticamente los fondos destinados a los programas federales a las artes y humanidades.

"No me da felicidad informarte que debido a los recientes recortes del gobierno al PBS (Servicio de radiodifusión pública por sus siglas en inglés) ya no eres más un empleado de Plaza Sésamo", se escucha decir al jefe de "Elmo".

"¿Así nada más? ¡'Elmo' ha estado trabajando en Plaza Sésamo por 32 años!", dice desesperada la marioneta, quien no puede creer que su empleador ponga fin a su vínculo laboral.

La voz en off que representa a su jefe intenta tranquilizarlo y explicarle que "la administración Trump está destripando todos los fondos al arte y la educación".

Pero la marioneta está inconsolable y se pregunta: "¿A dónde se supone que vaya 'Elmo'. El único talento real que tiene 'Elmo' es ser 'Elmo'".

Aunque Plaza Sésamo no se encuentra en peligro realmente -su contrato es con HBO y los recortes afectarían solo a canales de televisión pública- esta medida afectaría a diversos programas educativos para niños que se emiten principalmente en zonas rurales de Estados Unidos.

El proyecto presupuestario de Trump para 2018 propone suprimir la financiación federal a los Programas Nacionales para las Artes y las Humanidades, lo que supondría un fuerte golpe a museos y organizaciones culturales en EU; así como la eliminación de fondos para la Corporación de Medios Públicos (CPB), que incluye la radio (NPR) y televisión pública (PBS).

La cifra de estos programas asciende a apenas mil millones de dólares, una cantidad reducida si se compara con el gasto total, pero esta medida remarca el enfrentamiento de Trump con el sector cultural y de los medios de comunicación.