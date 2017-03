Encuentran cadáver en el patio de una casa en Barrío de Guadalupe

REDACCIÓN Publicada el

El cuerpo de un hombre fue encontrado sin vida en el patio de una vivienda del Barrio de Guadalupe, en San Francisco del Rincón. Trató de refugiarse del ataque pero las balas lo alcanzaron.



Los propietarios de la vivienda vieron el cadáver por la mañana, cuando salían de su casa.



El hallazgo se dio alrededor de las 7 de la mañana del lunes y fue reportado al Sistema de Emergencias 911.



Al lugar arribaron elementos de Seguridad Ciudadana y poco después los paramédicos que fueron quienes confirmaron que ya no tenía signos vitales.



De inmediato el área fue acordonada y se informó al Ministerio Público para que se presentara la Unidad Especializada en Homicidios, ya que la víctima presentaba al menos una herida por arma de fuego.



La propiedad en la que se localizó el cuerpo se ubica sobre la calle Prolongación Álvaro Obregón, a unos metros del Puente de Los Remedios.



Sobre la calle los peritos señalaron la ubicación de al menos 6 casquillos percutidos, aunque no se dio a conocer el calibre.



La víctima de aproximadamente 28 años de edad, vestía camisa negra, pantalón de mezclilla y tenis blancos, y hasta ayer seguía en calidad de desconocido.



Trató de esconderse



Se presume que la agresión fue en la vía pública, y al tratar de escapar, la víctima buscó refugio en la vivienda, pero recibió un disparo por la espalda y cayó al piso, aunque la versión no fue confirmada por autoridades.



En la casa aledaña al lugar donde se encontró el cuerpo, uno de los disparos impactó contra el tinaco de agua; por lo que al parecer los agresores siguieron disparando cuando el hombre se metió en la vivienda.



De acuerdo con vecinos del lugar, durante la noche del domingo, alrededor de las 10:00, se escucharon detonaciones de arma de fuego; aunque hubo quienes aseguraron que por la mañana, antes de las 6 también se realizaron varios disparos en la zona.



Cabe señalar que a lo largo de la calle hay fábricas con cámaras de seguridad externas, por lo que personal del Ministerio Público buscó evidencias a través de las grabaciones.



Peritos reunieron evidencias en el lugar y más tarde el Servicio de Médico Forense levantó el cadáver.