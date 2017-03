Recibe 6 balazos

REDACCIÓN Publicada el

Un hombre fue baleado en las puertas de su casa en la colonia Villa Jardín, en San Francisco del Rincón. Se presume que los agresores lo persiguieron abordo de una motocicleta.



Juan, alias “El Yesero”, “El Primo” o “El Veneno”, fue lesionado ayer, luego de que en 2016 ya había sido agredido con arma de fuego.



A las 2:30 de la tarde de ayer se reportó al Sistema de Emergencias 911, sobre una persona herida sobre la calle Jardín de los Tulipanes.



Se presume que Juan era perseguido por sus agresores, y al momento que trató de ocultarse en su domicilio, le dispararon en varias cocasiones y recibió al menos 6 impactos.



Tenía heridas en la cabeza, el abdomen, en ambos brazos y en una pierna; su estado de salud se reportó grave.



El lugar fue rodeado por los vecinos, por lo que policías tuvieron que acordonar la zona para evitar el paso; paramédicos de Cruz Roja acudieron para atender al lesionado y trataron de estabilizarllo para poder trasladarlo al hospital.



“El Yesero” se quejaba de dolor, mientras lo sacaban de la casa para subirlo a la ambulancia. De inmediato fue trasladado al Hospital Comunitario de Los Pueblos del Rincón en Purísima.



Sobre los responsables de la agresión no se proporcionó información, al parecer fueron pocos los testigos de lo ocurrido. Autoridades no proporcionaron información al respecto, solo se señaló que no se tenía identificados a los agresores.



Lo agredieron el año pasado



“El Yesero” fue agredido anteriormente; en septiembre del 2016 se reportó que había sido golpeado y herido con arma de fuego.



Vecinos de la zona señalaron que después del ataque que sufrió, el hombre se había ido a vivir a León y hace pocos meses regresó a vivir a la colonia, aunque en diferente domicilio.